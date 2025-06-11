Если вы страдаете из-за гипертонии, то от этих продуктов лучше отказаться.

Худшие продукты для людей с высоким кровяным давлением, как правило, не являются блюдами, которые готовят дома. Готовые продукты и блюда из ресторанов содержат много натрия и насыщенных жиров, которые при регулярном употреблении могут привести к повышению давления.

Издание Very Well Health выяснило, что нельзя есть при высоком давлении.

Картофельные чипсы

Картофельные чипсы содержат много соли и насыщенных жиров, которые могут вызвать скачок кровяного давления.

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Натрий может повышать кровяное давление несколькими способами. Один из них - задержка воды в организме. По мере того как организм втягивает больше воды в кровоток, давление в кровеносных сосудах повышается.

Переработанное мясо

Переработанные мясные продукты, как бекон, колбасные изделия и сосиски, являются значительными источниками натрия. Отказ от переработанных, упакованных мясных продуктов может снизить суточное потребление соли и положительно повлиять на артериальное давление.

Маринованные овощи

Маринованные овощи, купленные в магазине, содержат высокий уровень натрия. Перед покупкой проверьте этикетку с информацией о питательной ценности, чтобы определить, сколько натрия в одной порции маринованных овощей составляет от рекомендуемой суточной нормы в 2300 мг.

Оливки

Свежие оливки не вредны для кровяного давления. На самом деле, оливковое масло может снизить давление. Но, как и соленые огурцы, оливки замачивают в рассоле из уксуса и соли, поэтому людям с высоким кровяным давлением следует избегать оливок в банках из-за их высокого содержания натрия.

Консервированный суп

Как и другие обработанные продукты, консервированный суп не всегда может иметь соленый вкус, несмотря на высокое содержание натрия. Если вы покупаете консервированный суп, ищите варианты с низким содержанием натрия, менее 140 мг натрия на порцию.

Картофель фри

Картофель фри содержит большое количество соли и жиров, которые могут негативно повлиять на кровяное давление. Насыщенные жиры могут повышать уровень холестерина, который в конечном итоге может сужать кровеносные сосуды и приводить к высокому давлению.

Масло

В масле высокое содержание насыщенных жиров. В одной столовой ложке соленого масла содержится 11,5 граммов жира, из которых 7,3 грамма - насыщенные или "нездоровые" жиры.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить потребление насыщенных жиров до менее 6% от суточного потребления калорий, что составляет около 120 калорий при диете в 2000 калорий. Поскольку в одном грамме жира содержится 9 калорий, это составляет около 13 граммов в день.

Красное мясо

Диеты с высоким содержанием красного мяса связаны с гипертонией и плохим контролем артериального давления. Говядина, баранина и свинина содержат высокий уровень насыщенных жиров и их следует избегать в больших количествах при высоком давлении.

Кокосовое масло

В кокосовом масле один из самых высоких уровней насыщенных жиров среди всех масел. Пальмовое масло, пальмоядровое масло и говяжий жир также содержат значительное количество насыщенных жиров.

Мороженое

Мороженое содержит много сахара и насыщенных жиров. Сахар может повышать кровяное давление за счет химических процессов, которые снижают уровень оксида азота, что приводит к повышению давления.

Газированные напитки

Газированные напитки вредны из-за высокого содержания сахара, который может повышать его прямо и косвенно. Многие газированные напитки также содержат кофеин, который при регулярном употреблении повышает артериальное давление.

Алкоголь

Регулярное употребление алкоголя может повышать давление, хотя исследователи не уверены в точных механизмах этой взаимосвязи. Самый здоровый уровень потребления алкоголя - это полный отказ от него, но если вы все же пьете, постарайтесь ограничить себя не более чем двумя алкогольными напитками в день для мужчин и одним в день для женщин.

Ранее УНИАН писал, какие продукты стоит есть больше, если у вас высокое давление.

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