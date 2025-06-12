США приказали посольствам на Ближнем Востоке проанализировать угрозу и принять меры по безопасности персонала.

Израиль рассматривает возможность односторонних военных действий против Ирана уже в ближайшие дни, даже без поддержки Соединенных Штатов. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Планы Израиля активизировались на фоне информации о том, что администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с Тегераном по дипломатическому урегулированию иранской ядерной программы. Израиль, однако, считает некоторые положения потенциальной сделки - в частности разрешенное обогащение урана - неприемлемыми.

Вероятность нападения вызывает беспокойство в Вашингтоне. В ответ США приказали посольствам в регионе, которые могут оказаться в зоне поражения иранских ракет, подготовиться к оценке угроз. Также началась эвакуация несущественного персонала из посольства США в Багдаде, а персоналу в Бахрейне и Кувейте предоставлена возможность покинуть страны.

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Администрация Трампа пока не предоставила официальной информации Конгрессу о возможных действиях Израиля. Президент США в интервью подтвердил, что ситуация в регионе становится опасной, и подчеркнул: "Они (Иран - УНИАН) не могут иметь ядерного оружия. Мы этого не позволим".

Между тем в Маскате, столице Омана, планируется дипломатическая встреча между представителями США и Ирана, в частности специального посланника США Стива Уиткоффа и иранского министра иностранных дел Аббаса Арагчи. Будет обсуждаться ответ Ирана на последние предложения по ядерной программе в обмен на ослабление санкций.

Иран продолжает настаивать, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер, и заявляет, что "угрозы США не изменят фактов".

Ядерная программа Ирана - что нужно знать

Ядерная программа Ирана началась в 1950-х годах и со временем вызвала международное беспокойство из-за подозрений в возможности создания ядерного оружия. В 2015 году Иран заключил соглашение с ведущими странами мира (JCPOA), согласившись ограничить обогащение урана в обмен на снятие санкций.

В 2018 году США вышли из соглашения, и Иран постепенно возобновил ядерную активность. Иран настаивает, что его программа мирная, но Запад, особенно Израиль и США, опасаются ее военного потенциала.

В отчете Международного агентства по атомной энергии говорится о том, что Иран накопил много урана, обогащенного почти до оружейного уровня. Поэтому в агентстве призвали Тегеран изменить свой курс и выполнить требования многолетнего расследования.

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