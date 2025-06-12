Он напомнил, что когда упала Берлинская стена, украинская и польская экономики были одинаковыми, однако сейчас экономика Польши втрое больше.

Через 20 лет экономика Украины может опередить российскую. Такое заявление сделал во время слушаний в Конгрессе министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент.

По словам американского министра, стабильная украинская экономика в долгосрочной перспективе станет лучшей защитой для Украины – так считает сам он и президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что национальная безопасность – это экономическая безопасность.

Бессент также напомнил, что когда упала Берлинская стена, украинская и польская экономики были одинаковыми, однако сейчас экономика Польши опережает Украину втрое.

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"Я верю, что через двадцать лет экономика Украины, благодаря эффективному управлению, подобному партнерству (как между Украиной и США, – ред.) и глобальным инвестициям, может стать больше, чем российская экономика. И я думаю, что это будет очень сильным сдерживающим фактором для любого, кто тогда будет управлять Россией", – акцентировал он.

Бессент добавил, что в Риме скоро состоится большая конференция, где будут говорить о восстановлении Украины. Вашингтон призывает Всемирный банк сосредоточиться на этом вопросе.

При этом американский министр подчеркнул, что ни одна страна, которая помогала России в войне против Украины – деньгами, военными или оборудованием для российского оружия – не будет иметь права быть участником процесса восстановления Украины.

"Вы не можете разрушать страну, уничтожать людей, разрушать жизни, а потом получать деньги за ее восстановление", – констатировал Бессент.

Восстановление Украины

Вследствие российского вторжения и постоянных обстрелов Украина понесла колоссальные убытки. Только на восстановление портовой инфраструктуры Украины нужен минимум 1 млрд евро. Такой прогноз озвучили в конце мая 2025 года в Минразвития общин и территорий.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после завершения войны на восстановление Украины нужно направить замороженные на Западе российские активы. Но пока нет никакой правовой базы для такого шага, акцентировал он.

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