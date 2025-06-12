Бровди приступил к исполнению обязанностей на новой должности.

Новоназначенный командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадяр" Бровди завершил принятие должности у Вадима Сухаревского.

"11.06.25 принял дела и должность, приступил к исполнению обязанностей командующего Силами беспилотных систем ВСУ. Продолжу служить верой и правдой Народу Украины. Отсчет стартовых 100 суток начат, а заодно принят вызов и установлена амбициозная планка", – написал он в своем Телеграм-канале.

Бровди заявил, что должным образом будет отчитываться с командой о работе. Он также добавил, что посетил Киев, но уже вернулся "на свое место":

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"Бумажные дела и трехдневный трип в Киев завершен, командующий Птахів уже на Донбассе, на своем месте. Покорнейше благодарю вменяемую часть Украинского Народа за безумную поддержку. Хробачью напрячь очечо, популяция существ-захватчиков несколько сократится", – акцентировал "Мадяр".

Кадровые изменения в ВСУ

3 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Роберта "Мадяра" Бровди командующим Силами беспилотных систем. Тогда же было согласовано назначение Олега Апостола командующим Десантно-штурмовыми войсками.

В то же время Вадима Сухаревского, которого Зеленский уволил с должности командующего Силами беспилотных систем, назначили заместителем командующего оперативным командованием "Восток". Комментируя свое увольнение, Сухаревский сказал, что его видение дальнейшего развития СБС расходится с руководством.

Тем временем генерала Михаила Драпатого, который недавно подал рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ, президент назначил командующим Объединенными силами.

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