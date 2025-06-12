Инвертор Sunny Boy Smart Energy способен обеспечить энергетической автономностью жилые дома тех, кто инвестирует в солнечную энергию.

Люди долгие годы стремятся к энергетической независимости, но эта задача казалась невыполнимой. Тем не менее инженеры приблизились к решению, пишет ECONews.

Отмечается, что в 2023 году немецкая компания SMA запустила в Бразилии однофазный гибридный инвертор Sunny Boy Smart Energy. Он создан для обеспечения энергетической автономностью жилые дома тех, кто инвестирует в солнечную энергию.

В издании напомнили, что у солнечной энергии есть несколько проблем. Трудно понять, как контролировать, хранить и эффективно использовать эту энергию.

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Инвертор Sunny Boy Smart Energy объединяет два MPPT-трекера (устройства, которые используются для отслеживания точки максимальной мощности), которые оптимизируют выработку энергии даже на частично затененных крышах, поделились в издании. Также устройство поддерживает технологию ShadeFix, которая максимально использует солнечный свет в сложных условиях.

Другой особенностю Sunny Boy Smart Energy является то, что оно имеет низкое пусковое напряжение. Это позволяет системе начинать работу раньше и работать дольше.

Тем не менее главной особенностью устройства является функция резервного питания и совместимость с высоковольтными батареями. Это значит то, что если в доме произойдет отключение электроэнергии, инвертор сможет обеспечить нормальную работу электронных устройств, объяснили в издании.

В издании добавили, что SMA также собирается выпустить и другие решения для энергонезависимости, включая зарядные устройства для электромобилей и системы хранения энергии. Это позволит построить вокруг себя отдельную энергетическую инфраструктуру.

Ученые создали уникальные гибкие солнечные панели

Ранее ученые из Университета Шеффилда создали гибкие солнечные панели, которые не содержат дефицитных и дорогих элементов. По их словам, их изобретение прокладывает путь к разработке недорогой и эффективной солнечной энергии.

Ученые разработали новый тип солнечных элементов с использованием перовскитового полупроводника. Эти элементы изготавливаются путем тиснения крошечных канавок в пластиковой пленке и последующего заполнения их перовскитовым материалом.

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