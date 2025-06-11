По словам Федиенко, изъятие телефонов на улице является преступлением.

Случаи, когда представители территориальных центров комплектования (ТЦК) изымают у граждан мобильные телефоны и не позволяют им общаться, не являются следствием официальных указаний из высших органов.

Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в интервью Radio NV. Он уверяет, что осуждает ситуации, когда забирают телефоны и не дают возможности военнообязанным, в частности, связаться с родными.

"Я осуждаю ту историю, когда забирают телефон, не дают коммуницировать, потому что право у военнообязанного гражданина Украины всегда остается, согласно нашей Конституции, и это право никто у него не может отобрать, даже ТЦК. Но еще раз хочу подчеркнуть: это не указание сверху откуда-то", – подчеркнул народный депутат.

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По его словам, руководители ТЦК ежедневно отчитываются на селекторных совещаниях, где "на них происходит какое-то руководящее давление" в связи с необходимостью пополнения состава Вооруженных сил Украины. Именно это, по мнению Федиенко, может быть причиной жестких действий со стороны отдельных представителей ТЦК. В то же время, как уверяет депутат, нет по этому поводу никаких директив, инструкций.

"Когда ты заходишь в ТЦК, действительно, телефон сдается. А вот когда на улице силой отловили, силой забрали телефон, это точно, на мой взгляд, преступление", – подчеркнул Федиенко.

Изъятие телефонов представителями ТЦК

Ранее заместитель начальника Районного территориального центра комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП) в городе Киеве майор Лариса Козак сказала, что забирать средства сотовой связи ТЦК права не имеют.

В то же время помещение ТЦК является режимным объектом. Поэтому законным требованием сотрудника ТЦК будет как раз определить место общения для военнообязанного гражданина в определенном помещении.

По словам Козак, такие помещения должны быть в каждом военкомате.

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