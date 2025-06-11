Во время атаки некоторые жители столицы слышали нехарактерный для "Шахедов" свист.

Во время одной из последних атак по Киеву российские оккупационные войска применили новый реактивный дрон. Об этом пишет украинское издание Defense Express.

Отмечается, что во время атаки некоторые жители столицы слышали нехарактерный для "Шахедов" свист. Объяснять этот звук может малогабаритный реактивный двигатель, который был найден среди обломков пока неизвестного дрона, который был сбит и сгорел, пишут авторы.

"Остатки самого дрона довольно сильно фрагментированы. Поэтому пока невозможно точно сказать, был ли это реактивный Shahed-238, который был показан в Иране еще в ноябре 2023 года. Или это другой дальнобойный дрон с реактивным двигателем, который по имеющемуся описанию, похож по форме на "Шахед". В то же время один из найденных на месте падения блоков прямо указывает на то, что этот реактивный дрон имеет ряд общих деталей с оригинальной конструкцией Shahed-136. Это панель авионики для загрузки полетного задания, запуска двигателя и всех других систем дрона", – говорится в материале.

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Поэтому авторы пришли к выводу что, весьма вероятно, что речь идет именно об оригинальном реактивном Shahed-238, или собранном уже россиянами дроне на основе иранских решений. Ресурс напомнил, что впервые о применении оккупантами реактивного "Шахеда" во время атаки по Украине сообщалось еще в начале 2024 года. Тогда в командовании Воздушных сил это подтвердить не смогли.

"Также была найдена панель авионики, но она отличается от той, что использована в Shahed-136 и в реактивном дроне, который на днях применил враг. И хотя возможно в Иране изменили комплектацию Shahed-238 и пошли по пути унификации, но, скорее всего, речь все же идет о российском варианте", – сказано в материале.

Отмечается, что в феврале этого года в Главном управлении разведки предупреждали о том, что Россия налаживает производство своего аналога реактивного дрона Shahed-238 под названием "Герань-3". Тогда в разведке заявляли, что его скорость полета составит до 550-600 км/ч, и обеспечивается такой показатель малогабаритным двигателем Tolou-10/13 из Ирана. Он является нелицензионной копией PBS TJ100 от Чехии.

В Defense Express также добавили, что продолжается сбор и анализ дополнительной информации, которая даст основания более уверенно утверждать о "новом реактивном российском дроне, который, с определенной долей вероятности, и есть "Герань-3"".

Производство "Шахедов": другие новости

На днях начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сказал в интервью изданию The War Zone, что КНДР сможет изготавливать "Шахеды" и поставлять их России. Сама же страна-агрессор, по его словам, производит около 2000 единиц в месяц и планирует увеличить это количество до 5000.

Между тем директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь поделился мыслями относительно того, способна ли Россия производить по 1000 "Шахедов" в сутки. По его словам, такие объемы потребуют затрат в миллиарды долларов.

"Могут ли они себе позволить миллиарды долларов тратить на "шахеды"? Сейчас – да, завтра – нет. Ведь цены на нефть будут падать, российская экономика будет сокращаться", – добавил Самусь.

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