Трамписты стоят на позициях изоляционизма, тогда как условные рейганисты хотят активного вмешательства США в глобальные дела, в том числе и в Украине.

В Республиканской партии США углубляется внутренний раскол из-за стратегии Белого дома по войне в Украине. Сенаторы-республиканцы все более откровенно критикуют администрацию Трампа за недостаточную поддержку Киева и заигрывание с агрессором, пишет Politico.

В среду во время слушаний в Конгрессе сенаторы-республиканцы раскритиковали министра обороны Пита Хегсета из-за попыток Белого дома завершить войну в Украине путем усиления контактов с Россией. Как отмечает Politico, "вопиющий идеологический раскол" в Республиканской партии становится все более очевидным.

Сенатор Митч Макконнелл - один из трех республиканцев, которые в свое время выступили против утверждения Хегсета в должности - выступил главным критиком действий администрации Трампа.

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"Репутация Америки на кону. Будем ли мы защищать союзников-демократов от авторитарных агрессоров?" - сказал он на слушаниях по финансированию Пентагона.

Как пишет Politico, разговор между Макконнеллом и Хегсетом дал редкую возможность увидеть растущий разрыв во взглядах на внешнюю политику внутри Республиканской партии. Макконнелл представляет то крыло партии, которое ориентируется на лидерство США в мире, как во времена Рональда Рейгана. А вот Хегсет является представителем крыла изоляционистов-трампистов, для которых "Америка превыше всего".

"Мы не хотим, чтобы после этого конфликта в заголовках газет было написано, что Россия победила, а Америка проиграла. Это чрезвычайно важно, если мы собираемся продолжать играть в мире ту роль, которую, по мнению подавляющего большинства членов Конгресса, мы все еще должны играть", - сказал Макконнелл Хегсету.

В ответ Хегсет повторил любимую мантру Трампа о его величии и авторитете.

"Владимир Путин знает, что президент Трамп сильный. Он знает, что его слово что-то значит, и в результате мирный переговорный процесс в Украине создает впечатление сильной Америки, создает впечатление, что мы понимаем состояние мира", - сказал глава Пентагона.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дейн Кейн выразил сомнение, что Путин готов остановиться и договариваться о мире, тогда как Хегсет убежден, что это "еще предстоит увидеть".

Война в Украине и США

Как писал УНИАН, на слушаниях в Конгрессе Пит Хегсет публично признал, что Россия является агрессором в войне против Украины. Однако он отказался отвечать, чья победа в этой войне является лучшим вариантом для США.

Также мы рассказывали, что Дональд Трамп имеет упрощенное и даже "наивное" представление об Украине и российском диктаторе Владимире Путине. Такое мнение озвучил бывший глава ЦРУ, который в свое время помог Украине создать собственные спецслужбы.

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