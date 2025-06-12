Искать спрятанное слово можно как по горизонтали, так и по вертикали.

Оптические иллюзии часто обманывают наш мозг и глаза, заставляя сомневаться в том, что мы видим перед собой.

Но эти головоломки еще и довольно полезны, ведь позволяют проверить такие полезные навыки, как наблюдательность и внимательность к деталям. К тому же, регулярное решение таких заданий развивает логическое и критическое мышление. УНИАН подготовил для вас новую интересную задачку.

Ниже вы увидите яркий коллаж, на котором среди хаотично расположенных букв мы спрятали слово "буря". Давайте проверим, сможете ли вы найти его?

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Справиться надо очень быстро, ведь на решение этой задачи мы отвели всего 6 секунд. Вы принимаете этот вызов?

Начинаем отсчет времени. Внимательно рассмотрите изображение, чтобы не пропустить нужное слово. Кстати, искать его можно как по горизонтали, так и по вертикали.

Что ж, 6 секунд, отведенные на поиск слова "буря" подошли к концу. Удалось ли вам заметить его в хаосе других букв? Если вы справились, у вас очень хорошо развита наблюдательность.

Если же вам не хватило времени на поиск слова "буря", вернитесь к изображению и поищите еще раз. Помните, лучше прийти к финишу позже, чем сдаться на полпути к цели.

Ответ:

Больше интересных заданий от УНИАН

Предлагаем вам попробовать найти ответ в интересной оптической иллюзии. Мы спрятали лису среди котов. Сможете ли вы заметить ее всего за 8 секунд?

Или же можете проверить свои силы в задании с числами. Где-то среди десятков одинаковых чисел "притаился" чужак. Давайте проверим, удастся ли вам отыскать число 678? Справиться надо за 7 секунд.

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