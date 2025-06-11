Секретный агент узнавал о том, как госизменник Сивкович занимался разведывательно-подрывной деятельностью против Украины.

Тайный агент Службы безопасности Украины, который из соображений безопасности не назвал своего имени, рассказал о проникновении в московский офис бывшего регионала Владимира Сивковича, подозреваемого в Украине в государственной измене.

В частности, еще до начала полномасштабного вторжения СБУ инфильтрировала своего агента в московский офис, который возглавлял подозреваемый в государственной измене Владимир Сивкович. Бывший член запрещенной "Партии регионов" сотрудничал с российскими спецслужбами, проводил в Украине спецоперации и вербовал шпионов внутри страны.

Агент СБУ рассказал в интервью для Youtube-канала Дмитрия Гордона, что он работал под прикрытием и был водителем-помощником. Ему удалось войти в доверие к Сивковичу и собирать данные о работе офиса, подконтрольного спецслужбам РФ.

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"Среди задач офиса был поиск и вербовка потенциальных агентов, сбор данных, инфильтрация своих агентов в различные государственные структуры в Украине. Фактически это была настоящая кротоферма, где выращивались агенты. Также офис организовывал переправку в Украину специальной техники для скрытой записи определенных лиц. Предатель готовил для фсб информацию о политической ситуации в Украине: обзор движений, течений, тенденций. Проводилось много социологических исследований", - сообщил агент СБУ.

Секретный агент также рассказал о работе на РФ экс-руководителя Крымского управления СБУ Олега Кулинича.

"Кулинич был топовым агентом РФ. После его ареста ФСБ обвинила Сивковича в провале масштабнейшей операции, которую они планировали не один год. СБУ активно очищается от "кротов". Василием Малюком проведена колоссальная работа по очистке спецслужбы, и она еще продолжается. В Службе это самая эффективная работа в этом направлении за все время. Именно при каденции Владимира Зеленского началась настоящая борьба с госизменниками. И случай с Кулиничем - это свидетельство этой борьбы", - подчеркнул агент.

По данным агента, Кулинич разрушал работу крымской ячейки спецслужбы изнутри. Кроме того, стало известно, что Кулинич лично запретил докладывать в Киев о наступлении россиян на Херсонщину.

"В три часа ночи дежурный сотрудник доложил, что подразделения армии РФ уже развернуты в боевой порядок. Эта информация не была, по указанию Кулинича, предоставлена в центральное управление СБУ", - подытожил сотрудник Службы.

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Как сообщал УНИАН, Сивкович во времена Виктора Януковича занимал должность заместителя секретаря СНБО. Также Сивкович был завербован Россией еще в конце девяностых, когда был кадровым офицером КГБ СССР и ФСБ.

Сивкович подозревается в том, что в интересах РФ устроил провокацию по избиению участников "Студенческого Майдана" 30 ноября 2013 года. Также он проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

В июле 2022 года стало известно о задержании бывшего начальника управления СБУ в Автономной республике Крым Олега Кулинича. Кулиничу инкриминировали несколько статей Уголовного кодекса, в том числе "государственную измену".

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что Кулинич может быть причастен к тому, что не были взорваны мосты на юге, а это остановило бы наступление на Украину.

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