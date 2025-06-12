В ожидании так называемого летнего наступления России в Украине, не стоит забывать, что существует несколько, скажем так, потенциальных точек, где РФ может применить как гибридные методы, так и непосредственную агрессию для того, чтобы достичь стратегической цели - фактического разрушения НАТО.

К примеру, объектом агрессии может быть Эстония, или возможны какие-то провокации в Черном море, прежде всего против Румынии... Но один из наиболее вероятных векторов, куда Российская Федерация может попытаться направить свою агрессию, - это Сувальский коридор. Ведь Калининградский регион - важен для Кремля как выход в Балтику, а также для размещения российских ядерных сил.

Поэтому здесь может быть применен гибридный вариант агрессии - "защита русскоязычных", или "обеспечение гуманитарного коридора". Это может происходить под прикрытием или с привлечением Беларуси (после недавнего визита в Китай самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с губернатором Калининградщины и провел "переговоры" о поставках в этот российский регион продовольствия). Ведь Лукашенко особо не имеет вариантов, чтобы отказаться.

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А может быть и ограниченная военная операция с захватом небольшой территории какой-то из стран - для того, чтобы фактически поставить НАТО в неудобное положение: или начинать широкомасштабный конфликт с возможным применением ядерного оружия, или пытаться как-то дипломатично урегулировать такую ситуацию.

Поэтому, потенциально у РФ эта опция есть, поскольку существует несколько важных факторов. Во-первых, эта война России против Украины - она не только о контроле над Украиной и ограничении нашего суверенитета, она также об этом, чтобы Запад провалился в поддержке Украины. Чтобы фактически показать, что НАТО не работает. Потому что если, например, будет агрессия и не будет реакции, то это означает, что НАТО как организации больше не существует.

Второй фактор, который может способствовать эскалации, - это, конечно, плачевное состояние европейской части НАТО. На днях Генсек Альянса Марк Рютте рассказывал о том, что на грядущем саммите организации они собираются увеличить расходы на оборону; что главным противником в стратегической перспективе является Российская Федерация, и так далее. Учитывая то, что в случае принятия таких решений страны-члены НАТО начнут больше инвестировать в безопасность, понятно, что через несколько лет Альянс будет более способным сдерживать Российскую Федерацию. А сейчас, в принципе, в осторожном конфликте Россия может иметь преимущество.

В этом контексте, прежде всего, стоит рассматривать Эстонию - как маленькую страну, в отношении которой у Старой Европы и Соединенных Штатов будет выбор - рисковать Третьей мировой войной или согласиться на какие-то требования Путина.

Если принять во внимание заявления директора Национальной разведки США Тулси Габбард о том, что какие-то эфемерные глобалистские элиты подталкивают мир к ядерному конфликту (она имела в виду Россию, хотя ее не назвала), а этого нельзя делать, то это - такой сигнал, что Соединенные Штаты не готовы будут рисковать.

И третий фактор - это фактор Трампа... Я не уверен, что он будет готов прийти на помощь Эстонии или Литве в случае конфликта. Учитывая его обожание Путина, скептическое отношение к НАТО и риторику, которая фактически дублирует российскую пропаганду, что якобы расширение НАТО на восток стало причиной российско-украинской войны...

Что касается Украины, в случае конфликта европейской части НАТО с РФ, все внимание наших союзников сосредоточится там. И конечно, что для нас это не очень хорошо. Кроме того, не стоит рассчитывать, что россияне для такой потенциальной эскалации оттянут много сил из Украины. Мне кажется, что они не хотят широкомасштабного конфликта с европейскими странами.

Россиянам нужно что-то такое, чтобы выглядело мощно и било по принципу коллективной безопасности. А для этого не нужны армии, корпуса и сотни тысяч военных. Для этого достаточно несколько десятков тысяч российских подготовленных войск.