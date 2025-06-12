Юморист умилил сеть семейным контентом.

Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин, который в начале полномасштабного вторжения выехал из РФ вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми, а также осудил кровавый режим Кремля, поделился новыми фото в сети.

Галкин на днях опубликовал снимок с дочкой Лизой в своем Instagram. 11-летняя девочка позировала на камеру с папой возле бассейна. Сам юморист сравнил дочь с картиной известного итальянского художника Леонардо да Винчи.

"Моя Мона Лиза", - подписал кадр Максим.

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Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами Галкина и его дочь в комментариях:

"Как вы похожи"

"Замечательная фотография, папа с дочкой. Красивые и улыбающиеся"

"Говорят, что любовь дочери дает отцу невероятную силу"

"Лиза настоящая красавица".

Отметим, что Максим Галкин и Алла Пугачева воспитывают двух детей-двойняшек Гарри и Лизу, которые появились на свет благодаря суррогатной матери.

Напомним, ранее юморист Максим Галкин неожиданно заговорил на украинском языке.

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