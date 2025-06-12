Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин, который в начале полномасштабного вторжения выехал из РФ вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми, а также осудил кровавый режим Кремля, поделился новыми фото в сети.
Галкин на днях опубликовал снимок с дочкой Лизой в своем Instagram. 11-летняя девочка позировала на камеру с папой возле бассейна. Сам юморист сравнил дочь с картиной известного итальянского художника Леонардо да Винчи.
"Моя Мона Лиза", - подписал кадр Максим.
Реакция сети
Подписчики засыпали комплиментами Галкина и его дочь в комментариях:
- "Как вы похожи"
- "Замечательная фотография, папа с дочкой. Красивые и улыбающиеся"
- "Говорят, что любовь дочери дает отцу невероятную силу"
- "Лиза настоящая красавица".
Отметим, что Максим Галкин и Алла Пугачева воспитывают двух детей-двойняшек Гарри и Лизу, которые появились на свет благодаря суррогатной матери.
Напомним, ранее юморист Максим Галкин неожиданно заговорил на украинском языке.