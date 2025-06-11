В частности, дизайнер настоятельно рекомендует не игнорировать аксессуары и не хвататься за каждый тренд.

Известный украинский дизайнер Андре Тан назвал 5 привычек, которые мешают создавать идеальные стильные образы. Видео по этому поводу он опубликовал в своем Instagram.

Первая привычка - покупать все подряд

По словам дизайнера, лучше иметь меньше вещей, но они должны сочетаться друг с другом.

Видео дня

"Если в твоем шкафу хаос, создать образ очень-очень сложно. Вместо импульсивных покупок, подумай, с чем ты будешь это носить", - посоветовал он.

Вторая привычка - боязнь баз

Как отметил Андре Тан, некоторые думают, что база - это нудно, но именно она держит стиль "на плаву":

"Качественная белая футболка, прямые джинсы, рубашка - из этих вещей можно сделать кучу модных образов".

Третья привычка - игнорирование аксессуаров

Образ без деталей - как блюдо без специй, отметил дизайнер.

"Один акцент - и весь лук заиграл. Это могут быть сережки, платок, ремень или даже яркий маникюр", - акцентировал он.

Четвертая привычка - хвататься за каждый тренд

Андре Тан подчеркнул: важно помнить, что необязательно каждый тренд - твой:

"Если что-то не садится или неудобно, не нужно это терпеть. Лучше знать свой стиль и добавлять тренды к нему, а не наоборот".

Пятая привычка - постоянно одевать одно и то же

Дизайнер посоветовал всегда пробовать новые сочетания:

"Знакомое черное худи, свободные джинсы и те же самые кроссовки. Удобно, но очень нудно. Попробуй хотя бы раз в неделю какое-то новое сочетание, и ты увидишь, как твоя жизнь кардинально изменится".

Напомним, ранее Андре Тан посоветовал, какие 6 вещей стоит взять с собой в отпуск для крутых образов.

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