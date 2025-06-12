Настой из крапивы - одно из самых доступных и эффективных удобрений.

Жидкое удобрение из крапивы - это настоящий кладезь калия, фосфора, азота, а также других необходимых растениям микроэлементов. Однако использовать ее бездумно нельзя - важно знать, что нельзя поливать крапивным настоем, а что можно.

Что можно подкармливать настоем из крапивы и как его приготовить

Опытные садоводы говорят, что можно поливать настоем из крапивы пасленовые культуры, то есть, томаты, перец, огурцы, баклажаны и кабачки будут чувствовать себя превосходно от такой подкормки. То же самое касается и картофеля. Положительно относятся к такой подкормке некоторые плодовые деревья. Если вы удобрите крапивой яблоню, грушу, сливу и вишню, урожай вас точно порадует. Кустарники за крапивный настой "отблагодарят" крупными ягодами - используйте его для малины, смородины и крыжовника.

Жижа из уртики (крапивы) при правильном применении может помочь ускорить рост культуры - этому способствует азотная часть удобрения, а фосфор в составе увеличивает плодоношение. Также настой практически моментально повышает иммунитет, растения успешно борются с болезнями, а полезные запах крапивы отпугивает опасных насекомых. Паутинный клещ, тля, белокрылка и гусеницы не приблизятся к грядкам. Если вы увидели, что на растении появились признаки мучнистой росы, можно обработать культуры жижей из крапивы - они быстрее избавятся от болезни.

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Какие растения нельзя удобрять крапивой

Кроме вышеперечисленных культур, положительно реагирующих на жгучий сорняк, есть и те, что не переносят такой подкормки. Запомните, какие растения не любят удобрение из крапивы и почему.

Считается, что редис, морковь и свекла могут быть удобрены крапивой только в самом начале процесса вегетации. Если использовать такое удобрение на любой другой стадии развития, то культуры направят силы не на корнеплоды, а на зеленую массу. Из-за этого урожай вырастет рыхлым, невкусным и слабым, а значит, храниться будет хуже.

Зеленый лук на репку и чеснок тоже не переносят крапиву. Если вы польете их настоем, то растения начнут отращивать не головки, а перья, и так же, как и вышеперечисленные корнеплоды, вырастут невкусным и неподходящими для длительного хранения.

Кроме того, стоит воздержаться от полива крапивой любых бобовых культур. Во-первых, потому что они не очень любят органические удобрения в принципе, а во-вторых, это скажется на урожае. Горох начнет расти "в зелень" с минимальным количеством стручков, фасоль потеряет вкус и плотную текстуру.

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