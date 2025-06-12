Похолодание в Украине будет кратковременным.

В Украине ожидается похолодание. Температура в ряде областей упадет до +10...+12 градусов. К счастью, это похолодание будет кратковременным. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"Внимательно. 13-го июня в северных областях, включая Киев, плюс Винницкая, Тернопольская, Хмельницкая, Полтавская области - будет холодно, +12...+16 градусов, местами +10...+12 градусов!" - предупредила эксперт по погоде.

В столице, по ее данным, столбики термометров покажут около +16 градусов. К счастью, это похолодание продлится только один день.

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Уже на выходных, по прогнозу Натальи Диденко, ощутимо потеплеет.

"Повсюду в Украине ожидается комфортная температура воздуха, днем +20...+26 градусов", - спрогнозировала она.

Когда в Украине потеплеет - прогноз

Свежая погода продлится в Украине до конца текущей недели. Об этом ранее рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Днем ожидается +18...+24 °С, на юге +24...+29 °С, а на крайнем северо-западе местами похолодает до +16...+20 °С.

Однако уже с понедельника, 16 июня, ожидается потепление. Температура повысится на 4-6 градусов на Левобережье. В то же время на западе и севере еще сохранится более свежий воздух.

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