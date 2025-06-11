В последнее время Брайан Уилсон боролся с нейрокогнитивным расстройством, похожим на деменцию.

В США умер основатель и участник легендарной рок-группы The Beach Boys Брайан Уилсон. О смерти музыканта, который повлиял на несколько поколений американской и европейской молодежи, сообщила его семья.

"С разбитым сердцем сообщаем, что наш любимый отец Брайан Уилсон умер. Нам сейчас не хватает слов", - говорится в сообщении.

Причина смерти публично не разглашается, но, как пишет портал Pitchfork, в прошлом году стало известно, что Уилсон страдает от нейрокогнитивного расстройства, подобного деменции. На момент смерти ему было 82 года, 20 июня ему должно было бы исполниться 83.

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Группа The Beach Boys и Брайан Уилсон

The Beach Boys - одна из самых известных музыкальных групп середины XX века. Она была основана в 1961 году в городе Готорн, штат Калифорния. Быстро обретя популярность, коллектив стал одним из самых влиятельных в истории поп- и рок-музыки, благодаря своим гармоничным вокалам, темам серфинга, пляжной жизни, автомобилей и молодежной культуры США 1960-х. Оригинальный состав включал братьев Брайана, Карла и Денниса Уилсонов, их кузена Майка Лава и друга детства Алана Джардина.

Среди наиболее известных песен группы - Surfin' U.S.A. (1963), California Girls (1965) и Good Vibrations (1966).

Брайан Уилсон был ключевой фигурой в становлении группы как музыкального феномена. Он выполнял роль главного композитора, аранжировщика и продюсера в первые годы существования The Beach Boys. Именно его музыкальное видение вывело группу далеко за пределы простой "серф-музыки", особенно благодаря альбому Pet Sounds (1966), который считается одним из самых влиятельных и инновационных в истории поп-музыки. В то же время Брайан столкнулся с психологическими трудностями и постепенно отошел от активного участия в группе, но его творческое влияние осталось определяющим для стиля и звучания The Beach Boys.

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