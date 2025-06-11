Соотношение сил составляет 1 к 9 - в пользу противника.

Российские войска преобладают на административной границе с Днепропетровской областью - российские КАБы разрушают укрепления, заявляет военный обозреватель Богдан Мирошников.

По его словам в эфире "Киев24", контроль над направлением нестабилен с обеих сторон, и противник уже неоднократно приближался к админгранице региона.

"Не вижу большого смысла считать, сколько метров осталось до границы. Во-первых, что с нашей стороны, что врага - контроль там неустойчивый. Поэтому враг имеет возможность добегать до границы, и даже забегать за административную границу Днепровской области. На самом деле это уже происходило и периодически это и дальше происходит. Второе - там соотношение сил и средств в лучшем случае один к девяти не в нашу пользу", - подчеркнул эксперт.

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Он подчеркнул, что в таких условиях враг будет продвигаться, какие бы там ни были укрепления. Кроме того, эксперт сказал, что российские управляемые авиационные бомбы быстро разрушают соответствующие украинские укрепления, что снижает эффективность линий обороны.

"Еще один довольно важный фактор - это то, что враг КАБами там разбирает все укрепления. То есть мы можем очень долго что-то строить, но когда за несколько недель разбивается целая линия обороны в сооружениях, то трудно говорить о какой-то обороне именно на этой линии. И этот фактор КАБов, который на самом деле наши обозреватели не так часто вспоминают, но он является крайне важным и очень влияющим на результат обороны", - констатировал обозреватель.

Он отметил, что в распоряжении ВСУ не очень много определенных средств, чтобы улучшить эту ситуацию - нужно больше зенитно-ракетных комплексов, авиации. Мирошников отметил, что только это может немножко компенсировать очень большое преимущество врага в воздухе.

Боевые действия на границе Днепропетровской области - что известно

Как писал УНИАН, директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло сказал, что якобы наступлением на Днепропетровскую область РФ хочет показать, что война перебрасывается на другие территории и планирует использовать это как ИПСО против украинцев.

По мнению эксперта, даже если враг прорвется через административную границу, это ни на что не повлияет и не будет свидетельствовать о победе россиян. В то же время эвакуация из прифронтовых районов Днепропетровщины ведется уже давно.

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