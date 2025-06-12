Его продукция широко используется при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники.

Зафиксированы взрывы на территории технопарка "Резонит", что в Зубово Московской области (Российская Федерация), продукция которого используется при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В рамках снижения возможностей противника по изготовлению высокотехнологичного вооружения и техники, в ночь на 12 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора", - сказано в сообщении.

Отмечается, что взрывы прогремели на заводе серийного производства и монтажа печатных плат и производства электроники. "Его продукция широко используется при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники", - отмечают в Генштабе. При этом добавляют, что результаты огневого поражения уточняются.

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В сообщении сказано, что Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Взрывы на Тамбовском пороховом заводе - подробности

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 июня, в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины успешно поразили три объекта на территории Российской Федерации, в том числе пороховой завод в Тамбове.

Зафиксировано поражение мощностей ФКП "Тамбовский пороховой завод" и горение на его территории. Это один из основных объектов военно-промышленного комплекса РФ, задействованный в вооруженной агрессии против Украины.

На этом заводе производятся пороха для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем, а также колоксилин, который применяется в создании различных взрывчатых веществ.

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