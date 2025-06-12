Зато ожидается ряд совместных заявлений по отдельным темам, обсуждаемым в рамках саммита "Большой семерки".

Страны G7 в этом году могут обойтись без совместного коммюнике. Разногласия между США и партнерами углубляются, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что лидеры стран "Большой семерки" не планируют достигать консенсуса относительно общего итогового коммюнике на саммите, который состоится на следующей неделе в Канаде. Это решение отражает глубокие противоречия, в частности относительно войны в Украине, климатической политики и социальных вопросов, между США и другими членами объединения.

Вместо традиционного единого документа ожидаются несколько совместных заявлений по отдельным темам. Такой подход, по словам источников, является инициативой канадской стороны, которая стремится избежать повторения ситуации 2018 года, когда тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из совместного коммюнике через несколько часов после его подписания.

Видео дня

Премьер-министр Канады Марк Карни надеется уменьшить напряжение в отношениях с США и сосредоточиться на конструктивных переговорах по вопросам торговли, безопасности и глобальных вызовов.

Прошлогоднее коммюнике содержало 36 страниц и включало заявления о поддержке Украины, борьбе с изменением климата и продвижении гендерного равенства. Однако администрация Трампа изменила политический курс США, отказавшись от этих принципов в пользу собственной изоляционистской позиции.

На нынешнем саммите лидеры стран G7 обсудят, среди прочего, искусственный интеллект, энергетическую безопасность, лесные пожары, а также конфликты в Украине и на Ближнем Востоке. К саммиту присоединится и президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры Индии, Бразилии, Мексики и других стран.

Как отметила Кейтлин Уэлш из Центра стратегических и международных исследований, администрация Трампа предпочитает минимализм и считает, что лучше не иметь соглашения, чем иметь плохое. Между тем Канада стремится вернуть G7 к ее традиционной роли - платформы для содействия глобальной стабильности.

Саммит G-7 - последние новости

Как сообщал УНИАН, в Офисе президента Украины рассчитывают, что им удастся организовать встречу Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G7, который состоится 15-17 июня.

Как отметил руководитель ОП Андрей Ермак, недавний визит украинской делегации в США во главе с первым вице-премьером Юлией Свириденко имел целью, в том числе, и подготовку возможной встречи Зеленского и Трампа во время саммита стран Группы семи в Канаде.

Вас также могут заинтересовать новости: