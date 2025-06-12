Перед поездкой он заявил, что Германия будет делать все возможное для поддержки Украины.

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в столицу Украины Киев для политических переговоров. Об этом сообщает издание Spiegel.

Отмечается, что Писториус хочет ознакомиться с ситуацией в Украине и обсудить с представителями правительства дальнейшую военную помощь стране, которая подвергается нападению со стороны России.

"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, чтобы она могла защитить себя и попасть в позицию, когда Россия будет готова к серьезным переговорам", - цитирует издание слова министра перед его поездкой в Украину.

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Также журналисты показали фото Писториуса на вокзале в украинской столице.

Украина и Германия - последние новости

Как сообщал УНИАН, украинский посол в Германии Алексей Макеев в комментарии для NV, отвечая на вопрос относительно неторопливости немцев передавать Украине дальнобойное оружие, отметил, что здесь есть свои подходы.

По его словам, у финнов восприятие угрозы совсем другое, чем у немцев и французов, поскольку расстояние также играет значительную роль, потому что кто-то скажет, что Украина от них далеко, ракеты не долетят, а перед ними еще несколько стран.

По его словам, в основном Германия сначала на запрос Киева заявляет, что не может передать Украине ту или иную систему вооружений, однако позже такие решения все же одобряются.

Также в конце мая сообщалось, что Германия согласовала военную помощь Украине на 5 миллиардов евро. Отмечается, что страна продолжит поставлять боеприпасы для различных военных систем, включая системы ПВО. Кроме того, Германия профинансирует ремонтные мощности в Украине, тем самым укрепив устойчивость украинских вооруженных сил.

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