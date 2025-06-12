Одно неверное движение - и никакого урожая не будет.

И в теплице, и в открытом грунте томаты нуждаются в пасынковании - удалении боковых побегов. Важно знать, как правильно пасынковать помидоры, чтобы удвоить урожай, а не остаться без него.

Какие пасынки убирать у помидор и где "прячется" лишний побег

Если вы посмотрите на куст помидоров, то увидите, что из боковых пазух листа прямо на стебле растет боковой побег. В самом начале роста пасынок очень похож на лист, именно поэтому начинающие садоводы с трудом их отличают и отрезают "не то". Но на самом деле выяснить, где "ненужная" часть, а где настоящий лист, очень просто. Запомните, что сначала вырастает лист, и только потом, сверху над ним, побег, который вы и должны убрать.

Такие боковые побеги необходимо отрезать потому, что если этого не сделать, но начнет формироваться новая кисть с новыми плодами. Растение будет вынуждено тратить на него силы и питательные вещества. Таких пасынков может вырасти очень много - буквально под каждым листом. Корневая система томатов не справится с таким объемом работы, в итоге и кисти перестанут формироваться, и плоды расти, весь куст будет усыпан одними пасынками, а потом погибнет. Больше всего в пасынковании нуждаются детерминантные и индетерминантные сорта томатов.

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Удалять можно все пасынки, кроме самого первого - того, который вырос под первой кистью. Он будет толстым и плотным, станет таким себе ответвлением от основного ствола. Куст с подобной конфигурацией даст двойной урожай.

Как правильно убирать пасынки у томатов - инструкция

Проверенная годами тактика опытных садоводов - это то, чем смело можно пользоваться, если вы не уверены в том, как убирать пасынки у помидоров. Делать это всегда нужно вручную, так как любые механические способы не дадут вам эффективного результата - есть риск поранить растение или "захватить" что-то лишнее.

Вам нужно сделать следующее:

заточить ножницы или нож, обработать раствором марганца;

найти боковой побег;

взять его двумя пальцами за стебель;

отрезать часть, оставив 2-3 см.

Ни в коем случае нельзя оттягивать пасынок вниз или пытаться обрезать его под корень. Очень высоки шансы оставить рану на стебле, в которую обязательно попадут бактерии. Также помните, что если вам нужно убрать пасынки на разных кустах томатов, после каждой обрезки ножницы или нож важно обрабатывать марганцем заново.

Пасынковать томаты желательно только утром при теплой и сухой погоде, особенно если вы растите культуру не в теплице, а на открытых грядках. Каждые шесть-восемь дней проверяйте кусты и убирайте боковые побеги длиной 5-6 см, не трогая слишком короткие, но и не допуская перерастания пасынков. Никогда не пасынкуйте томаты, если недавно их чем-то удобрили или полили - желательно, чтобы между внесением подкормки и удалением побегов прошло хотя бы 2-3 дня.

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