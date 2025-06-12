Считается, что всего в России насчитывается 16 таких действующих самолетов.

После атаки украинских беспилотников на российские аэродромы, Россия перебросила свои самые ценные военные самолеты подальше от Украины.

Как сообщает The Telegraph, россияне переместили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 за 4000 миль (около 6437 километров) от линии фронта. Их перебросили на отдаленную авиабазу "Анадырь".

Примечательно, что добраться туда можно только по воздуху и морю, о чем свидетельствуют спутниковые снимки. Издание отмечает, что этот аэродром расположен на необитаемом полуострове Чукотка, примерно в 410 милях (около 660 км) от Аляски. Создали его еще во времена холодной войны – для защиты России от потенциальных атак со стороны Соединенных Штатов Америки.

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"Сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160 могут нести ядерное оружие и являются, безусловно, самыми дорогими в российском арсенале, с ценой около 500 миллионов долларов за единицу. Для сравнения, B-52 Stratofortress, основа американского бомбардировочного флота, оценивается примерно в 94 миллиона долларов", – акцентируют авторы.

Но Ту-160 – не только дорогие бомбардировщики, но и довольно редкие. Считается, что всего в России насчитывается 16 таких действующих самолетов. При этом, как заявила Украина, некоторые из этих Ту-160 были повреждены во время атаки 1 июня в рамках операции "Паутина".

Как отмечает старший научный сотрудник по вопросам военно-воздушных сил Королевского института объединенных вооруженных сил профессор Джастин Бронк, снимки с базы в Анадыре могут говорить о том, что Кремль "пытается уменьшить риск новых атак беспилотников".

Атака по российским аэродромам

В воскресенье, 1 июня Служба безопасности Украины провела дерзкую и неожиданную операцию под названием "Паутина". Глава СБУ Василий Малюк тогда сообщил, что был поражен 41 российский самолет, среди которых – бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, а также А-50.

В то же время агентство Reuters в своем материале утверждало, что Украина поразила меньше российских самолетов, чем сообщалось. Собеседники журналистов в США говорили о том, что дроны поразили до 20 самолетов России. Уничтожено около 10 из них.

Уже 9 июня Украина ударила по российскому аэродрому "Саваслейка". Тогда поражен был носитель "Кинжалов" – МиГ-31.

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