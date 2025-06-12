После атаки украинских беспилотников на российские аэродромы, Россия перебросила свои самые ценные военные самолеты подальше от Украины.
Как сообщает The Telegraph, россияне переместили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 за 4000 миль (около 6437 километров) от линии фронта. Их перебросили на отдаленную авиабазу "Анадырь".
Примечательно, что добраться туда можно только по воздуху и морю, о чем свидетельствуют спутниковые снимки. Издание отмечает, что этот аэродром расположен на необитаемом полуострове Чукотка, примерно в 410 милях (около 660 км) от Аляски. Создали его еще во времена холодной войны – для защиты России от потенциальных атак со стороны Соединенных Штатов Америки.
"Сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160 могут нести ядерное оружие и являются, безусловно, самыми дорогими в российском арсенале, с ценой около 500 миллионов долларов за единицу. Для сравнения, B-52 Stratofortress, основа американского бомбардировочного флота, оценивается примерно в 94 миллиона долларов", – акцентируют авторы.
Но Ту-160 – не только дорогие бомбардировщики, но и довольно редкие. Считается, что всего в России насчитывается 16 таких действующих самолетов. При этом, как заявила Украина, некоторые из этих Ту-160 были повреждены во время атаки 1 июня в рамках операции "Паутина".
Как отмечает старший научный сотрудник по вопросам военно-воздушных сил Королевского института объединенных вооруженных сил профессор Джастин Бронк, снимки с базы в Анадыре могут говорить о том, что Кремль "пытается уменьшить риск новых атак беспилотников".
Атака по российским аэродромам
В воскресенье, 1 июня Служба безопасности Украины провела дерзкую и неожиданную операцию под названием "Паутина". Глава СБУ Василий Малюк тогда сообщил, что был поражен 41 российский самолет, среди которых – бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, а также А-50.
В то же время агентство Reuters в своем материале утверждало, что Украина поразила меньше российских самолетов, чем сообщалось. Собеседники журналистов в США говорили о том, что дроны поразили до 20 самолетов России. Уничтожено около 10 из них.
Уже 9 июня Украина ударила по российскому аэродрому "Саваслейка". Тогда поражен был носитель "Кинжалов" – МиГ-31.