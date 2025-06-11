Православный праздник сегодня прозвали в народе Петр Капустник.

12 июня православные чествуют преподобного Петра Афонского и икону Божией Матери "Споручница грешных", Корецкую. С какими просьбами обращаются к святым, традиции, приметы дня, а также какой сегодня православный праздник, можно ли работать согласно старому церковному календарю - читайте в этом материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине в новом календаре

12 июня православные по новому стилю чтят память преподобного Петра Афонского.

Петр Афонский жил в VII-VIII веках в Греции и служил воеводой в Константинополе. Во время войны с сирийцами, в 667 году, его взяли в плен. В темнице Петр начал размышлять над своей судьбой и вспомнил, как однажды хотел уйти в монастырь. Он стал молиться святителю Николаю Чудотворцу и поститься. В сне воеводе стали являться святые, а однажды он проснулся свободным и смог бежать из плена. Петр отправился в Рим и принял там монашество, а затем поселился на горе Афон. 53 года он посвятил молитве в уединении и духовным подвигам.

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Также сегодня, в четверг первой недели после Пятидесятницы, чтят икону Божией Матери "Споручница грешных".

С этим образом связано много чудес, а история появления иконы окутана тайной. Откуда взялся образ, доподлинно неизвестно: впервые о нем упоминают в XIX веке, когда икона находилась в часовне Одрино-Николаевского мужского монастыря.

Святыня была обветшалой и не пользовалась почитанием. Но в скором времени прихожане храма при монастыре стали видеть сны, что икона имеет особую силу. Когда об этом рассказали монахам, то образ перенесли в храм. Известно, что молитвы перед иконой творили чудеса, помогали людям при вспышке холеры.

На территории Украины особо почитается икона "Споручница грешных" Корецкая - она находится в Свято-Троицком женском монастыре (Корец, Ровенской области). Этот образ также чтят за его помощь в трудные времена.

12 июня - какой сегодня православный праздник в старом календаре

В юлианском календаре, которым ПЦУ пользовалась до 1 сентября 2023 года, сегодня отмечают день преподобного Исаакия, исповедника, игумена обители Далматской - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю.

Икона "Споручница грешных" - в чем помогает, чего нельзя делать сегодня

К иконе "Споручница грешных" обращаются за помощью в сложных ситуациях - перед образом молятся при заболеваниях, особенно во время эпидемий и инфекций, при бессоннице и нарушениях аппетита, просят защиты от негатива - сглаза, порчи и злых намерений. В молитвах к святому Петру просят покровительства и также исцеления от болезней.

В народе день прозвали Петр Капустник - в этот день обычно сажают капусту. Главное блюда дня - уха, согласно народным поверьям, если поесть ухи в тот день, то счастье и удача не покинут дом. С последней ложкой положено загадывать желание - обязательно сбудется.

12 июня, как и в любой другой день, церковь напоминает, что нельзя ссориться, осуждать, злословить, завидовать, порицает алчность и уныние.

Согласно народным поверьям, в этот день не стоит надевать черную одежду - она может оттолкнуть удачу. Также не следует одалживать соль - вместе с ней из дома можно "отдать" покой и финансовое благополучие.

Приметы 12 июня - о чем говорит погода

Природа и погодные явления 12 июня могут рассказать о предстоящем лете и урожае:

с утра небо ясное - сенокос обещает быть удачным;

начался дождь - испортит заготовку сена;

громко щебечут воробьи - к осадкам;

обильная роса с утра - к богатому урожаю, если роса выпала вечером – к жаркому лету.

Говорят, что с 12 июня лето поворачивает к жаре – в этот период, действительно, часто наступает настоящая летняя жара.

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