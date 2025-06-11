Сэм Альтман считает, что человечество начнет быстро богатеть, хотя будут и недовольные новым положением дел.

В ближайшие годы наш образ жизни в значительной степени ощутит влияние технологии искусственного интеллекта, которое уже сейчас становится все более заметным. Об этом в своем блоге сообщил генеральный директор технологического стартапа OpenAI, "отец" ChatGPT Сэм Альтман.

"Искусственный интеллект внесет свой вклад в развитие мира многими способами, но улучшение качества жизни благодаря ускорению научного прогресса и повышению производительности труда будет огромным; будущее может быть намного лучше настоящего", - пишет он.

Он отметил, что ChatGPT уже сейчас имеет больше влияния на человечество, чем когда-либо имел любой человек: сотни миллионов людей пользуются им ежедневно для выполнения все более важных задач.

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Альтман отмечает, что нейросети уже сейчас активно пишут компьютерный код, в 2026 году, вероятно, появятся системы, способные генерировать новые идеи, а в 2027 году вполне возможно появление роботов, способных выполнять определенную работу в физическом мире.

Альтман убежден, что помощь искусственного интеллекта откроет доступ к программированию и творчеству многим людям, для которых раньше это было слишком сложно. И хотя эксперты все равно будут значительно превосходить новичков, в 2030 году обычный человек сможет сделать гораздо больше, чем он мог в 2020-м.

Руководитель OpenAI предостерегает от чрезмерных футуристических ожиданий, потому что в целом жизнь в 2030-х еще будет больше похожа на наше настоящее: люди будут любить свои семьи, ездить в отпуск и играть в игры. Но в некоторых сферах произойдут разительные изменения.

"Мы уже слышим от ученых, что они вдвое или втрое продуктивнее, чем были до появления искусственного интеллекта. Если мы сможем провести исследования, которые заняли бы десятилетия, за год или месяц, то темпы прогресса, очевидно, будут совсем другими", - пишет Альтман.

"Отец" ChatGPT считает, что мы уже приближаемся к тому моменту, когда в физическом мире значительный объем работ тоже будут выполнять роботы.

"Если нам придется создать первый миллион человекоподобных роботов старомодным способом, но потом они смогут управлять всей цепочкой поставок - добывать и перерабатывать полезные ископаемые, управлять грузовиками, работать на заводах и т.д. - чтобы создать больше роботов, которые смогут построить больше мощностей по производству микросхем, центров обработки данных и т.д., тогда темпы прогресса, очевидно, будут совсем другими", - пишет он.

Альтман считает, что ускорение технологического прогресса и тотальное распространение ИИ не выбросит человека на обочину истории. Хотя не обойдется без проблем, таких как "исчезновение целых классов рабочих мест", в целом мир станет значительно богаче очень быстро.

"Темпы достижения новых чудес будут огромными. Сегодня трудно даже представить, что мы откроем к 2035 году; возможно, мы перейдем от решения задач физики высоких энергий за один год до начала колонизации космоса за следующий год; или от большого прорыва в материаловедении за один год до настоящих высокоскоростных интерфейсов мозг-компьютер за следующий год. Многие люди решат прожить свою жизнь почти так же, но по крайней мере некоторые люди, вероятно, решат "подключиться", - считает Альтман.

Искусственный интеллект и наше будущее

Как писал УНИАН, генеральный директор и соучредитель Nvidia Дженсен Хуанг успокаивает людей, которые боятся потерять работу из-за того, что их заменит искусственный интеллект. Он отметил, что ИИ не отберет вашу работу, но ее может отобрать другой человек, который уже научился использовать ИИ для повседневных задач, пока вы сами - еще нет.

Также мы рассказывали, о "профессии будущего", которой легко овладеть, которая становится все более востребованной, за которую хорошо платят и вместе с тем такой, которую не заменит искусственный интеллект.

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