Украинец в среднем потребляет около 5 кг хлеба в месяц.

Стоимость хлеба в Украине может вырасти на 20% до конца 2025 года. Однако это вряд ли подорвет бюджет украинской семьи, сообщил глава Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Александр Тараненко.

"Объективно сейчас украинец потребляет 150-200 г хлеба ежедневно, то есть в месяц - около 5 кг. Следовательно, ежемесячно гражданин Украины тратит на хлеб 200-210 грн. Если цена за год увеличится на 20%, то человек будет тратить ежемесячно на хлеб на 40 грн больше. Да, для наших пенсионеров и других малообеспеченных слоев населения 40 грн - это деньги. Однако говорить, что 40 грн в месяц подорвут бюджет украинской семьи, пожалуй, было бы преувеличением", - рассказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, причинами подорожания хлеба является рост цен на все составляющие товара - муку, дрожжи, жиры, сахар. К ним добавляются стоимость электроэнергии, логистика, а также требование государства для предприятий, критически важных для экономики и с правом бронировать персонал, повысить зарплаты до 20 тыс. грн.

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Он также отметил, что сейчас существует более 3 тысяч зарегистрированных производителей хлеба. При этом он отверг предположение о сговоре на рынке, отметив, что даже при условии работы только двух тысяч из них, договориться всем невозможно.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, украинские фермеры увеличили предложение свеклы нового урожая. При этом цены на "старые" овощи рекордно высокие. Ожидается, что цены на свеклу будут падать по мере увеличения предложения, но снижение может быть незначительным из-за отсутствия запасов овощей урожая 2024 года.

В конце прошлого месяца в Украине имело место незначительное снижение цен на основные молочные продукты. Так, молоко пастеризованное жирностью 2,5%-2,6% в пленке стоит в среднем 46,41 гривны за килограмм.

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