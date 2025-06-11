Долгое время исследователи считали, что архозавроморфы были ограничены определенными регионами.

В начале триасового периода Земля пережила экстремальную жару, из-за которой большая часть территорий стала непригодной для жизни. Тем не менее некоторым древним рептилиям удалось выжить и мигрировать через суровые ландшафты, пишет Interesting Engineering.

В своем новом исследовании ученые из Бирмингемского и Бристольского университетов обнаружили, что архозавроморфы, которые были предками динозавров и крокодилов, мигрировали на расстояние около 16 000 километров, чтобы поселиться в новых экосистемах.

"Наши результаты показывают, что эти рептилии были гораздо более выносливыми к экстремальному климату тропической мертвой зоны Пангеи и смогли выдержать эти адские условия, чтобы добраться до другого конца света. Вероятно, эта способность выживать в негостеприимных тропиках дала им преимущество, которое позволило им процветать в триасовом мире", - сказал ведущий автор исследования доктор Джозеф Фланнери-Сазерленд из Бирмингемского университета.

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В издании напомнили, что массовое вымирание в конце пермского периода, которое произошло около 252 миллионов лет назад, привело к гибели более половины наземных животных и 81% морских видов. Последствия этого события нанесли ущерб всему миру, а тропики с их экстремальной жарой в основном считались непригодными для жизни.

Именно в таких условиях появились архозавроморфы. Ученые подчеркнули, что они были гораздо меньше своих знаменитых потомков-динозавров.

Долгое время исследователи считали, что архозавроморфы были ограничены определенными регионами. Тем не менее ученые не исключали, что они могли мигрировать.

Чтобы выяснить правду, ученые создали новую методику моделирования, которая использует реконструкции ландшафта и филогенетическое дерево, чтобы понять, как предки рептилий перемещались по миру. Так они выяснили, что архозавроморфы были гораздо выносливее, чем считалось ранее.

По словам ученых, эти предки рептилий выдерживали экстремальные условия, мигрируя на тысячи километров, чтобы добраться до новых экосистем. Ранее это считалось невозможным.

Ученые отметили, что именно триасовый период положил начало "эре рептилий". Это было решающее время для биологического восстановления Земли и значительных эволюционных сдвигов.

Чем питались доисторические летающие рептилии

Ранее ученые из Университета Портсмута и Государственного музея естествознания Штутгарта проанализировали окаменевшее содержимое желудков двух видов птерозавров, dorygnathus и campylognathoides, из раннего юрского периода. Так они узнали, чем питались эти виды.

Было обнаружено, что dorygnathus ел мелкую рыбу в качестве последнего приема пищи, в то время как campylognathoides питался доисторическими кальмарами. Ученые считают, что именно разный рацион позволил этим видам сосуществовать в одной среде обитания без особой конкуренции.

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