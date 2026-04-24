Атакованный танкер российского 'теневого флота' полностью вышел из-под контроля, - NYT

Провалилась уже вторая спасательная операция по буксировке судна в порт.

После атаки беспилотника в Средиземном море продолжает дрейфовать судно, перевозившее топливо и природный газ. Как пишет The New York Times, повторная спасательная операция по ликвидации последствий провалилась, и судно полностью вышло из-под контроля.

Издание пишет, что операция по попытке буксировки российского танкера "Arctic Metagaz", дрейфующего в Средиземном море, провалилась в среду. На тот момент судно дрейфовало примерно в 120 морских милях к северу от города Бенгази в Ливии. В Ливийском управлении портов и морского транспорта сообщили, что буксировочный трос оборвался, когда судно пытались транспортировать. В заявлении официальных лиц говорится, что танкер представляет собой "значительную экологическую и навигационную угрозу".

Ливийские морские власти призвали все суда держаться на расстоянии не менее пяти морских миль от дрейфующего танкера и сообщать о протечках или других чрезвычайных ситуациях.

Высокопоставленный итальянский чиновник Альфредо Мантовано также назвал ситуацию "экологической бомбой замедленного действия, которая угрожает нанести серьезный ущерб всему акватории Средиземного моря".

Атака на танкер

Напомним, что экипаж покинул танкер после атаки беспилотника в начале марта. На борту находилось не менее 700 тонн топлива и "значительное количество природного газа". Вероятно, оно подверглось атаке к юго-востоку от Мальты.

Как видно на аэрофотоснимках, в корпусе образовалась пробоина. Это вызвало тревогу у международных правительственных и морских чиновников, опасающихся потенциальной экологической катастрофы в результате утечек газа или топлива.

Судно считается частью российского "теневого флота", действующего в нарушение европейских и американских санкций. Согласно данным онлайн-реестра судов, название судна было изменено в прошлом году.

Россия обвинила Украину в нападении на танкер. Украина не комментировали это заявление. Это была первая атака на танкер, перевозящий сжиженный природный газ. И, по словам экспертов, она нанесла России серьезный удар, потому что суда этого типа дороже стандартных топливных танкеров.

Добавим, что европейцы планируют усилить давление на российский "тенефой флот". По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, это поможет перекрыть источники финансирования войны для РФ.

20 марта стало известно, что в западной части Средиземного моря французский флот задержал нефтяной танкер, который связывают с "теневым флотом" РФ. Судно подозревают в попытке обойти международные санкции, используя чужой флаг.

После этого российские военные корабли начали сопровождать танкеры. Один из таких кораблей фиксировали в Северном море, неподалеку от побережья Великобритании.

