Поляки создали аналог концепции Hyperloop: поезда могут развивать скорость до 550 км/ч

Вместо строительства дорогостоящих новых трасс польские инженеры предложили использовать существующую железнодорожную сеть.

Польская компания Nevomo работает над технологией MagRail, которая позволяет внедрить магнитную левитацию без строительства новой железнодорожной инфраструктуры. Разработка уже привлекла внимание экспертов и помогла ее авторам выйти в финал престижной премии European Inventor Award 2026 в категории малых и средних предприятий, пишет SpidersWeb.

Проект вырос из многолетних исследований концепции Hyperloop. В течение семи лет команда инженеров испытывала различные технологические решения на полигоне в польской Новой Сажине. После того как идея вакуумного транспорта потеряла поддержку, разработчики выбрали более практичный путь – модернизацию уже существующих железнодорожных путей.

Вместо создания дорогостоящих новых трасс польские инженеры предложили использовать существующую железнодорожную сеть, которая насчитывает около 1,5 миллиона километров путей по всему миру.

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Первым коммерческим продуктом стала система MagRail Booster, ориентированная на грузовые перевозки. Она предусматривает установку под вагонами специальной пассивной магнитной плиты, а между рельсами – третьей электромагнитной направляющей. Такая система позволяет автоматически разгонять или тормозить вагоны без использования локомотива.

По словам разработчиков, это решает одну из главных проблем грузовой железной дороги – потерю тяги на подъемах. Благодаря бесконтактному электромагнитному приводу вагоны могут двигаться эффективнее независимо от рельефа местности.

В компании утверждают, что технология позволяет увеличивать длину грузовых поездов и уменьшать потребность в дополнительных локомотивах, что позволяет существенно сократить расходы. Система уже находит применение на частных железнодорожных линиях, в портах, на промышленных предприятиях и в логистических терминалах. Заказы на нее поступают из стран Европы, Индии и Ближнего Востока.

Следующим этапом должно стать внедрение полноценной магнитной левитации для пассажирских перевозок. Для этого понадобятся новые легкие вагоны, однако будет использоваться все та же существующая железнодорожная инфраструктура.

Разработчики считают, что на участках, где современные скоростные поезда движутся со скоростью 300–350 км/ч, система MagRail потенциально позволит разгоняться до 550 км/ч.

В Nevomo убеждены, что именно высокая стоимость строительства отдельных маглев-линий до сих пор сдерживала развитие таких технологий в мире. Польский подход должен сделать их значительно более доступными.

Также в компании заявляют о возможности сокращения эксплуатационных расходов до 85% и уменьшения выбросов парниковых газов на 95% по сравнению с автомобильными перевозками.

По мнению разработчиков, если технология подтвердит свою эффективность на практике, уже в течение следующего десятилетия высокоскоростные поезда могут составить серьезную конкуренцию авиаперевозкам на коротких и средних маршрутах. При этом отметим, что пока речь идет о перспективах и оценках авторов проекта, а пассажирская версия системы еще не введена в эксплуатацию.

Необычная железная дорога

Ранее сообщалось, что в Австралии существует самая опасная в мире железная дорога. Путешествие по ней может стать довольно жутким – она проходит под углом 52 градуса, и от нее волосы встают дыбом. Эта железная дорога является рекордсменом Книги Гиннеса как самая крутая пассажирская железная дорога в мире. Она расположена в Голубых горах в Живописном мире (популярная туристическая достопримечательность в стране). Железная дорога движется со скоростью четыре метра в секунду под углом 52 градуса через туннели в скалах и долину Джеймисон.

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