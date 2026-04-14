Мерц анонсировал новые шаги против теневого флота России

Кроме того, он подчеркнул, что у РФ нет шансов на победу.

Европа будет обсуждать быстрые решения по принятию 20-го пакета санкций против РФ, чтобы усилить давление на Москву. Об этом во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Чтобы пересохли источники финансирования войны в России, мы планируем новые меры против теневого флота. А также мы сотрудничаем со странами Ближнего Востока, чтобы увеличить их оборонные возможности", – подчеркнул канцлер.

Он отметил, что обсудил с украинской стороной вопрос о завершении войны. Вместе с тем политик повторил свое требование о том, что война в Украине должна завершиться за столом переговоров.

"Мы хотим прочного мира, Украина к этому готова. Но Украина никогда не согласится на диктат мира, при котором Москва сможет добиться выполнения своих максимальных требований. А мы никогда не согласимся на ослабление ЕС и НАТО… Это четкий сигнал в сторону России. Мы будем и в дальнейшем поддерживать Украину. Россия должна как можно скорее закончить эту войну. У России нет шансов победить в этой войне", – заявил Мерц.

Напомним, Петер Мадяр после победы на выборах в Венгрии готовит крупное соглашение, которое должно восстановить отношения Будапешта с ЕС. По данным Politico, Брюссель, в свою очередь, может потребовать, в частности, поддержку нового пакета санкций Евросоюза против России. Ранее принятие этого пакета задерживала именно позиция Венгрии во главе с Виктором Орбаном.

Сам Мадяр заявлял, что он планирует и в дальнейшем покупать российскую нефть, но в то же время считает, что санкции против Москвы должны и в дальнейшем оставаться в силе. В то же время вопрос введения нового пакета санкций против Кремля он пока не комментировал.

