Глава наблюдательного совета 'Энергоатома' прокомментировала новый российский обстрел ЧАЭС

Она предупредила об опасности российской агрессии для всего мира и призвала правительства и граждан других стран принять меры.

Председатель наблюдательного совета АО "НАЭК "Энергоатом" Румина Велши обвинила Российскую Федерацию в ударе по гражданскому ядерному объекту и нарушении уставов ООН и МАГАТЭ.

Она заявила, что на этот раз катастрофы не произошло, но мир должен отреагировать. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте "Энергоатома".

По информации "Энергоатома", 7 июня в 2:09 беспилотник российской армии попал в централизованное хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. Дрон атаковал здание приема контейнеров и офис, в котором работают инспекторы МАГАТЭ.

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"Рядом в долгосрочном хранилище размещено 50 контейнеров HI-STORM с отработанным ядерным топливом. Возник пожар; наши сотрудники потушили его собственными силами еще до рассвета, используя ресурсы самого объекта. Никто не пострадал. Уровень радиации не изменился. На этот раз", - говорится в обращении председателя наблюдательного совета нацкомпании.

Она прямо обвинила Россию в безрассудной атаке с нарушением международных правил.

"Это был удар Российской Федерации по мирному гражданскому ядерному объекту, и удар безрассудный - безрассудный по отношению к людям, которые находились на месте, к украинцам, живущим поблизости, и ко всем людям в каждой стране, которые понесли бы последствия в случае радиационного выброса. Вооруженное нападение на ядерный объект, предназначенный для мирных целей, является нарушением Устава ООН и Устава МАГАТЭ. Оно нарушает каждый из семи незаменимых принципов, определенных генеральным директором МАГАТЭ. Уничтожение помещений, где работают международные инспекторы, является также ударом по системе гарантий, на которую опирается весь мир", - заявила Велши.

Она предупредила об опасности российской агрессии для всего мира и призвала правительства и граждан других стран реагировать.

"Каждый раз, когда после таких ударов показатели радиации остаются в норме, а внимание мира переключается на другое, планка допустимого опускается еще чуть ниже. Воспринимать атаки на ядерные объекты как приемлемую составляющую войны - в Украине или где-либо еще - это не проявление взвешенной дипломатии и сдержанности. Это приглашение к катастрофе, которая пока не произошла", - отмечается в обращении на сайте "Энергоатома".

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