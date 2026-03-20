Спецназ Франции захватил танкер 'теневого флота' РФ в Средиземном море

Французские ВМС совместно с союзниками задержали судно из "теневого флота", которое могло обходить санкции против России.

Французский флот задержал нефтяной танкер, который связывают с так называемым "теневым флотом" России. Судно подозревают в попытке обойти международные санкции, используя чужой флаг.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в X. Речь идет о танкере "Дейна", который, по данным властей, следовал из российского порта в Мурманске. Корабль шел под флагом Мозамбика, однако французские военные заподозрили, что он использует его незаконно. Судно перехватили в западной части Средиземного моря.

Операция была проведена совместно с союзниками из Великобритании.

По данным французских властей, танкер входит в сеть судов, используемых для транспортировки нефти в обход ограничений. Такие корабли часто меняют флаги, маршруты и регистрацию, чтобы скрыть происхождение груза.

"Эти корабли, которые обходят международные санкции и нарушают морское право, являются военными спекулянтами. Они стремятся получить прибыль и финансировать военные усилия России. Мы этого не допустим.", – написал Макрон.

Он подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке не отвлечет Францию ​​от поддержки Украины в войне с РФ.

Обновлено 15.10. В сообщении на X французская армия заявила, что операция была проведена в сотрудничестве с Постоянным объединенным штабом Великобритании, который осуществлял наблюдение за судном.

По запросу прокуратуры судно было сопровождено к месту стоянки для дальнейшего досмотра, сообщили французские военные.

После введения санкций против России из-за войны против Украины Москва активно использует так называемый "теневой флот" для экспорта нефти.

На днях стало известно, что Россия планирует обеспечить военно-морские конвои для защиты своих торговых судов, чтобы укрепить оборону так называемого "теневого флота".

