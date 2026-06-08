В Беларуси представили новую систему РЭБ 'Россь' с элементами искусственного интеллекта

Комплекс способен обнаруживать источники радиоизлучения, анализировать ситуацию и прогнозировать её дальнейшее развитие.

В Беларуси завершается разработка автоматизированного пункта управления "Россь", который должен объединить средства радиоэлектронной борьбы и радиомониторинга в единую сеть с применением технологий искусственного интеллекта.

О появлении нового комплекса сообщил Государственный военно-промышленный комитет Беларуси, обнародовав первые фотографии разработки, созданной специалистами ОАО "КБ Радар".

Система предназначена для автоматизированного и ручного управления средствами радиомониторинга, а также комплексами подавления каналов связи, передачи данных и спутниковой навигации.

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Как утверждают разработчики, одной из главных особенностей "Россь" стала интеграция алгоритмов искусственного интеллекта. Они должны помогать операторам оперативнее оценивать изменения электромагнитной обстановки и реагировать на них.

Заявляется, что комплекс способен выявлять источники радиоизлучения, анализировать ситуацию и прогнозировать ее дальнейшее развитие. Также система может автоматически подбирать режимы радиоподавления, минимизируя влияние на собственные средства связи.

Отдельный блок возможностей посвящен противодействию беспилотникам. По информации разработчиков, комплекс может получать данные от систем радиочастотного мониторинга воздушного пространства, обнаруживать БПЛА, прогнозировать маршруты их движения и определять наиболее эффективные способы противодействия.

В Госкомвоенпроме отмечают, что использование интеллектуальных алгоритмов позволяет автоматизировать значительную часть аналитических и расчетных процессов, сокращая нагрузку на операторов и позволяя им сосредоточиться на принятии решений.

Также заявлено, что система способна адаптироваться к изменениям радиоэлектронной обстановки в режиме реального времени и эффективно распределять ресурсы между средствами подавления.

По замыслу разработчиков, "Россь" должен обеспечить переход от использования отдельных автономных станций к единой информационной среде, где одновременно будут обрабатываться данные о воздушных целях, источниках излучения и состоянии собственных каналов связи.

В то же время независимого подтверждения заявленных характеристик пока нет. Также не раскрывается информация о реальных возможностях алгоритмов искусственного интеллекта при работе в боевых условиях.

Среди заявленных характеристик комплекса – управление средствами РЭБ и радиомониторинга, проведение радиоконтроля, подавление сигналов, анализ электромагнитной обстановки, прогнозирование маршрутов беспилотников и интеграция с другими системами производства ОАО "КБ Радар".

Ранее Беларусь также представила акустический радар "СКАНЕР 2.1", предназначенный для обнаружения FPV-дронов при оптоволоконном управлении.

Угрозы со стороны Беларуси

Ранее украинские власти предупредили, что Беларусь может стать плацдармом для нового наступления россиян, как это уже было в начале полномасштабного вторжения. А военное сотрудничество между Москвой и Минском все больше беспокоит союзников Украины.

Аналитики Института изучения войны считают, что Россия создает информационные предпосылки для возможного использования территории Беларуси для запуска беспилотников по Украине. Секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил о якобы 116 случаях пересечения украинскими беспилотниками белорусной границы за последнюю неделю. Также он утверждал, что часть из них могла быть преднамеренными атаками на пограничную инфраструктуру Беларуси.

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