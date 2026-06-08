Какие кошки ведут себя так же, как собаки: ветеринар назвала 5 активных пород

Есть несколько представителей, которые в основном ведут себя как собаки.

Несмотря на то, что кошки имеют другой характер, чем собаки, это не означает, что вы не можете испытывать такую же любовь и дружбу со стороны кошачьего друга. Как пишет ParadePets, в зависимости от породы, некоторые кошки могут быть ближе к характеру "кошки-собаки", что гораздо больше соответствует поведению собаки.

"Некоторые породы известны своими собачьими чертами, такими как сопровождение хозяев из комнаты в комнату, встреча у двери, игра в аппорт, более частое лаяние, высокая общительность, способность к дрессировке или даже терпимость к поводку. Но порода сама по себе никогда не гарантирует определенных черт характера", - отметила ветеринарный техник и менеджер по связям с общественностью и коммуникациям в компании Embrace Pet Insurance Эмбер Баттейгер, имеющая опыт работы в приютах для животных.

Редкие породы кошек, которые ведут себя как собаки

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Несмотря на то, что многие породы кошек имеют определенные общие черты, есть несколько представителей, которые в основном ведут себя как собаки.

По словам Эмбер, в этот список вошли:

абиссинская;

турецкий ван;

мейн-кун;

бирманская;

девон-рекс.

Ветеринар говорит, что эти кошки часто требуют больше внимания, развлечений и социального взаимодействия, чем можно было бы ожидать.

"Эти кошки известны тем, что они более энергичны и общительны, а это черты, которые обычно ассоциируются с щенками. Однако более высокий уровень энергии также требует гораздо большей физической активности и умственного стимулирования, чтобы они были счастливы", - добавляют в материале.

Можно ли их оставлять одних?

В таком случае важно учитывать индивидуальные особенности характера и поведения вашего питомца.

"Это зависит от кошки, но многим из них лучше, когда им обеспечивают разнообразное досуг, постоянное взаимодействие или даже компанию другого совместимого питомца. Некоторые из них гораздо более общительны, чем тот стереотипный "независимый кот", которого представляют себе люди", - подчеркивает Баттейгер.

Другие интересные факты о кошках

Ранее ветеринар объяснила, почему кошки грызут человеческие волосы. По ее словам, во многих случаях то, что кошка грызет чьи-то волосы, по сути является проявлением привязанности.

Также ученые ответили, почему кошки живут дольше собак. Для этого исследователи изучили 46 видов млекопитающих и заметили интересную закономерность.

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