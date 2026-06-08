Украинский дрон потопил корабль-мишень на американо-филиппинских учениях

Корабль-мишень был поражен и затоплен у западного побережья филиппинского муниципалитета Итбаят.

Украинский надводный дрон семейства Magura потопил корабль-мишень во время американо-филиппинских учений Balikatan 2026. Об этом сообщает издание Defence Blog.

Важно, что компания UFORCE не предоставляла никакой третьей стороне в какой-либо стране лицензий или разрешений на производство платформ семейства Magura и остается их единственным производителем.

Корабль-мишень был поражен и затоплен у западного побережья филиппинского муниципалитета Итбаят. Дрон был запущен силами "Зеленых беретов" из 1-й группы специальных операций Сил специальных операций США.

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Это событие, получившее название Maritime Strike-North, стало частью совместных учебных операций с боевыми стрельбами, которые проводили спецподразделения США и Филиппин в архипелаге Батанес - цепи островов в проливе Лусон, примерно в 160 километрах к югу от Тайваня.

Отмечается, что, судя по опубликованным фото, во время учений была использована модель, похожая на V7.

Олег Рогинский, генеральный директор компании UFORCE, отметил, что развертывание таких систем в Индо-Тихоокеанском регионе представляет собой передачу боевого опыта из одного театра военных действий в другой:

"Мы извлекли уроки, полученные в Украине, и усовершенствовали их, учтя западные требования, экспертные знания и глубокое понимание оперативных потребностей на всех четырех основных глобальных театрах военных действий".

По его словам, компания в настоящее время расширяет производство по всему миру, в частности в США и Азии, прежде всего для обеспечения украинских потребностей.

Украинские дроны на учениях

Пресс-секретарь Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что во время учений украинские дроны "разгромили" флот стран НАТО у побережья Португалии.

Он отметил, что из-за войны, которую ведет Россия, Украина вынуждена постоянно развиваться и искать новые решения. Одним из них стали морские дроны Magura, которые помогли переломить ситуацию в Черном море.

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