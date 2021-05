О сухопутной операции непосредственно на территории сектора речь пока не идет.

Наземные силы израильских военных до настоящего момента не входили в Сектор Газа.

Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Как заявил телеканалу источник в палестинских спецслужбах, эта информация не соответствует действительности.

"Опровергаем информацию ряда СМИ о наземном вторжении в сектор", - заявил официальный представитель ЦАХАЛа Авихай Эдри.

Также издание The Times of Israel сообщило, что танковые обстрелы еще нельзя считать началом сухопутной операции Израиля в секторе Газа. В самом ЦАХАЛЕ позже также подчеркнули, что боевая техника и солдаты не пересекали границу сектора Газа. Издание поясняет, что некоторые формулировки, использованные представителями Армии обороны Израиля, ввели в заблуждение западные СМИ, которые сообщили о старте сухопутной операции на территории Газы. The Times of Israel пишет, что действительно некоторые израильские военные находятся в той части сектора Газа, которая де-факто контролируется Израилем.

Ранее пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что ее воздушные и наземные подразделения "атакуют Газу".

Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет заверше.

Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты «Железный купол».

Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

Автор: Олег Давыгора