Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в Газе будет длиться столько, сколько потребуется.

Израильская армия заявила, что ее воздушные и наземные подразделения атакуют Сектор Газа.

Об этом сообщается в Twitter.

"Солдаты воздушных и наземных войск ЦАХАЛ сейчас атакуют Сектор Газа", - сказано в сообщении.

Также там заявили, что "пришло время для мировой общественности привлечь ХАМАС к ответственности".

"Ракета ХАМАС, нацеленная на Израиль, падает обратно в Газу. Но это не первый раз - ХАМАС за последние 3 дня неудачно запустил 350 ракет. Эти ракеты приводят к гибели ни в чем не повинных жителей Газы. Пришло время для мировой общественности привлечь ХАМАС к ответственности", - добавили израильские военные.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в Газе будет длиться столько, сколько потребуется.

"Последнее слово не было сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности в Государстве Израиль", - сказал он.

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Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет заверше.

Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты «Железный купол».

Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

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Автор: Олег Давыгора