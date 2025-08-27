В Техасе обнаружили 'белое золото', которое может изменить энергетический рынок США

В пустынной местности Техаса нашли почти 280 000 тонн природного водорода.

Американский штат Техас оказался в центре внимания из-за нового открытия. Под пустынными землями штата нашли значительные залежи так называемого "белого золота" - природного водорода, который может стать прорывом для возобновляемой энергетики, пишет ЕсорогтаІ.

Проект Nemaha, принадлежащий компании HyTerra, охватывающий более 291 кв. км, уже дал первые результаты. В рамках бурения нескольких скважин были обнаружены образцы природного водорода и гелия. Гелий важен для производства высокотехнологичного оборудования, а "белый" водород отличается более низкой себестоимостью и минимальными выбросами углерода. Его получение происходит благодаря естественному процессу взаимодействия подземных вод с железосодержащими породами.

По оценкам HyTerra, этот ресурс может помочь уменьшить зависимость от ископаемого топлива и дать новый толчок в декарбонизации таких сфер, как энергетика, транспорт, строительство и сельское хозяйство. Кроме того, в Техасе уже реализуется еще один масштабный проект - Hydrogen City, который планирует ежегодно производить 280 тысяч тонн "зеленого" водорода на базе солнечной и ветровой энергии.

Видео дня

Эксперты считают, что эти инициативы способны не только снизить выбросы в США, но и вывести страну в мировые лидеры возобновляемой энергетики.

Больше новостей о проектах по добыче водорода

Напомним, что в Албании нашли месторождение, в котором содержится более 200 тонн водорода. Ожидается, что резервуары водорода будут доступны для промышленной добычи. Месторождение расположено под хромовой шахтой, и именно это делает его уникальным.

Вас также могут заинтересовать новости: