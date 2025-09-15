Инцидент с вторжением российских дронов в воздушное пространство Польши показал, что возможности стран Европы по защите от подобных атак "нужно очень быстро наращивать".

Евросоюз в приграничных с РФ государствах-членах НАТО планирует строить "антидронную стену" (Drone Wall) и к проекту привлекут Украину.

Об этом в интервью Укринформу заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. "Одним из недавних очень четких требований... была так называемая стена против дронов. В приграничных странах нам нужно создать "стену против дронов" вместе с Украиной и включить Украину в этот проект", - сказал он.

По словам Кубилюса, инцидент с вторжением российских дронов в воздушное пространство Польши показал, что возможности стран Европы по защите от подобных атак "нужно очень быстро наращивать".

"Мы будем сотрудничать с Украиной в разработке этого очень важного проекта", - подчеркнул еврокомиссар.

Также, по мнению Кубилюса, ЕС должен научиться на примере новой системы оборонных закупок в Украине.

"Мы можем поучиться у Украины. Когда я смотрю на ваши показатели оборонной промышленности, в 2022 году, когда началась война, украинский военно-промышленный комплекс мог ежегодно производить оружие на сумму миллиард евро, а теперь вы производите оружие на сумму 35 млрд евро. Это означает 35-кратное увеличение. Европе не нужно 35-кратное увеличение, но по крайней мере нам нужно понять и научиться, как наращивать наши мощности, что нам следует дерегулировать, и как нам быстрее принимать решения", - сказал он.

По словам еврокомиссара, например для реализации проекта антидронной стены, ЕС нужно научиться у Украины не только производить конкретные типы дронов, в частности дальнобойные, а важно научиться создавать целую "экосистему" вокруг, чтобы использовать эти дроны эффективно.

Кубилюс напомнил и о реформах в украинской системе оборонных закупок, которые позволили подразделениям Сил обороны и безопасности самим для себя заказывать дроны, закупать их достаточно быстро.

"В Европе, если правительство решит закупать дроны, это может занять два года. Поэтому, безусловно, при обстоятельствах, с которыми вы сталкиваетесь, защищаясь от агрессии, это было бы абсолютно неприемлемо", - отметил еврокомиссар.

По его словам, именно поэтому этим летом при участии первого вице-премьер-министра Михаила Федорова началась работа над созданием новой платформы Brave Tech EU.

"Brave происходит от Brave 1 (онлайн-платформа, объединяющая украинских военных и разработчиков для интеграции инновационных решений в сфере оборонных технологий в Силы безопасности и обороны Украины), тогда как Tech и EU говорят сами за себя. Мы видим, что платформа выгодна обеим сторонам. Она будет использоваться европейскими и украинскими стартаперами, небольшими игроками оборонной промышленности, чтобы объединяться для разработки новых проектов, испытывать свое оружие на передовой, а также для того, чтобы европейцы могли изучить экосистему, которую вы создали в Украине", - пояснил Кубилюс.

Атака российских дронов на Польшу

Как сообщал УНИАН, после массированного прилета российский дронов в воздушное пространство Польши, Украина предложила польской стороне помощь в обучении по противодействию вражеским беспилотникам.

Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский сообщил в интервью британской газете The Guardian, что польские военные будут учиться у украинских коллег противодействию беспилотникам РФ в учебном центре НАТО на территории Польши.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, украинские военные должны учиться дома, поскольку тех наших людей, которые возвращаются с учений за рубежом, приходится переучивать. Он пояснил, что в этой войне все быстро меняется и постоянно появляется много новых технологий.

