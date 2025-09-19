В Евросоюзе пообещали, что их 'стена дронов' будет защищать и Украину

Проект может быть реализован через инструмент кредитования SAFE, доступ к которому имеет также Украина.

Украина будет частью проекта от Европейского Союза "стена дронов", который был инициирован Брюсселем после атаки российских дронов на Польшу. Такое заявление сделал представитель Еврокомиссии Тома Ренье, сообщает Радио Свобода.

"Это включает защиту наших прифронтовых стран и Украины от потенциальных атак дронов", - рассказал он.

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что планирует созвать на следующей неделе переговоры с министрами обороны по созданию "стены дронов" вдоль восточной границы ЕС. Важно, что актуальность этого резко возросла после вторжения российского дрона в Польшу. Переговоры относительно "стены дронов" планируются в пятницу 26 сентября.

Кубилюс рассказал, что некоторые страны Европейского Союза уже обсуждали идею линии защиты от дронов еще до прошлой недели. Теперь же исполнительный орган ЕС хочет быстро перейти к воплощению концепции в реальность.

Провокации РФ в отношении ЕС

Пограничная служба Польши сообщила, два российских самолета совершили низкий пролет над платформой Petrobaltic, занимающейся добычей и разведкой нефти и газа. В результате этого была нарушена зона безопасности объекта. Об инциденте сообщили Вооруженные силы Польши и другие компетентные службы.

