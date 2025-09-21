По словам Храпчинского, сейчас надо говорить о стратегическом решении этого вопроса.

"Стена дронов" будет малоэффективной, если не будет проходить по границе реки Днепр. Такое мнение высказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире "Мы-Украина".

По его словам, старый подход к защите является недейственным, поэтому надо строить более качественные системы, которые будут автоматизированы.

"То есть если мы говорим о мобильно-огневой группе, то почему мы не используем автоматические турели с искусственным интеллектом, где уже принцип захвата цели происходит за счет видеокамеры, которая есть на турели, однако оповещение, откуда и на какой высоте, и когда прогнозируемо будет цель в том секторе, где соответствует эта автоматическая турель, поступает от общей системы детекции", - объяснил Храпчинский.

Эксперт добавил, что разговоры западных союзников о создании так называемой "стены дронов" малоэффективны, если она будет проходить по восточной границе Европы.

"Она (стена дронов - УНИАН) должна проходить по крайней мере по границе реки Днепр для того, чтобы замедлить некоторые наши возможности, передислоцировать ее на восточную часть Украины, тем самым усилив наши возможности относительно линии боевого соприкосновения для того, чтобы сильнее давить на врага. То есть надо говорить уже о стратегическом решении, а не о точечных попытках защитить себя в конкретных городах от ударов дронов

"Стена дронов" в Европе - последние новости

Ранее представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил, что "стена дронов" ЕС будет защищать и Украину. Он отметил, что проект может быть реализован через инструмент кредитования SAFE, доступ к которому имеет также Украина.

Отмечается, что актуальность создания "стены дронов" резко возросла после вторжения российских беспилотников в Польшу.

В то же время бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что думают в НАТО о закрытии неба над Украиной. По его словам, пока такая идея не имеет широкой поддержки на Западе.

"Нужен какой-то сильный шаг. Я бы описал это как расширенную зону воздушной безопасности. Чтобы зона была распространена на восток от Польши. И это будет означать, если Россия сделает больше, все стороны вместе с Украиной смогут сбивать эти дроны до того, как они упадут на территорию НАТО", - подчеркнул Волкер.

