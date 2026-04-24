Европа обсуждает систему взаимной обороны вне НАТО, – NYT

ЕС ищет альтернативу зависимости от НАТО и обсуждает запуск собственной системы взаимной обороны.

Страны Европейского Союза активизировали дискуссии о том, как может работать взаимная оборона в рамках ЕС без опоры на НАТО. Причиной стали растущие сомнения в стабильности гарантий безопасности, в частности из-за политических заявлений в США, пишет The New York Times.

В центре обсуждений – статья 42.7 Лиссабонского договора, которая предусматривает, что государства ЕС обязаны оказывать помощь стране-члену , подвергшейся вооруженному нападению. Положение включает военную, гуманитарную и финансовую поддержку, однако применялось лишь один раз – после терактов в Париже в 2015 году, когда к нему обратилась Франция.

Идея более активного использования этой статьи приобретает актуальность на фоне дискуссий о возможном ослаблении роли США в НАТО. Европейские чиновники рассматривают сценарии, при которых континенту придется обеспечивать собственную оборону с меньшим привлечением американских сил.

В то же время аналитики отмечают, что у ЕС нет полноценной военной структуры, как у НАТО. Организация сталкивается с проблемами координации, различными национальными правилами ведения боевых действий, ограничениями бюджетов и отсутствием единого командования.

Некоторые европейские политики, в частности министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, скептически оценивают перспективы создания действенной оборонной системы в рамках ЕС без изменений в базовых договорах.

Несмотря на это, Брюссель планирует тестовые обсуждения и моделирование сценариев применения статьи 42.7, чтобы понять, как она может работать в кризисных условиях.

Отдельно в ЕС развивается концепция "коалиции желающих" – форматов совместных военных действий отдельных стран, в частности во время потенциальных миротворческих миссий или операций за пределами Союза.

Напряженность в НАТО

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп допустил возможность выхода США из альянса, назвав его "бумажным тигром".

На фоне этих новостей Европа обсуждает вероятность обеспечения коллективной безопасности без США. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания должна рассмотреть возвращение в Европейский Союз, если США решат выйти из НАТО.

