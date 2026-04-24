НАТО постепенно отказывается от американских разведывательных самолетов, – DPA

Альянс готовится к замене устаревших разведывательных самолетов AWACS, стоимость которой составит миллиард долларов.

НАТО планирует существенно обновить свой парк разведывательных самолетов и больше не полагаться на американские воздушные платформы. Об этом сообщает DPA со ссылкой на источники в Альянсе.

Речь идет о постепенной замене устаревших самолетов системы AWACS, которые сейчас базируются на модифицированных Boeing 707, некоторым из которых почти 40 лет. Они используются для контроля воздушного пространства, в частности в Восточной Европе.

Новый парк, по данным источников, будет состоять из самолетов канадского производителя Bombardier, оснащенных системами раннего предупреждения Saab GlobalEye.

Ожидается заказ до 12 самолетов Global 6000 или Global 6500 стоимостью в несколько миллиардов долларов. Окончательное решение может быть принято на саммите НАТО в Анкаре в июле.

Ранее Альянс рассматривал закупку американских самолетов Boeing E-7A Wedgetail, однако отказался от плана после выхода США из программы. По предварительным данным, наибольшую долю финансирования нового проекта может взять на себя Германия.

Как сообщал УНИАН, на днях американский лидер Дональд Трамп допустил возможность выхода США из альянса, называя его "бумажным тигром".

В то же время между Вашингтоном и европейскими партнерами растут разногласия, в частности из-за конфликтов на Ближнем Востоке и подходов к войне. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее неоднократно исключал возвращение страны в ЕС, однако заявлял о стремлении углубить экономическое сотрудничество с блоком.

На фоне этих новостей президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания должна рассмотреть возможность возвращения в Европейский Союз, если США решат выйти из НАТО.

