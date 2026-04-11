Зеленский: Великобритании стоит вернуться в ЕС, если Трамп решит выйти из НАТО

Президент Украины предлагает новую архитектуру безопасности Европы без участия США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания должна рассмотреть возможность возвращения в Европейский Союз, если США решат выйти из НАТО. Об этом он заявил в интервью подкасту The Rest is Politics, передает The Telegraph.

Украинский лидер подчеркнул, что европейская безопасность в случае выхода США из НАТО должна базироваться на укрепленном ЕС.

"Если США действительно будут рассматривать выход из НАТО, то безопасность Европы будет базироваться исключительно на ЕС – но не в его нынешнем виде", – отметил Зеленский.

Президент предложил расширить Евросоюз за счет ключевых стран, в частности Украины, Великобритании, Турции и Норвегии.

По его словам, в таком формате ЕС сможет создать мощную военную силу, которая превзойдет потенциал России и обеспечит контроль над морем, воздухом и сушей.

Президент Украины также подчеркнул, что на фоне роста угроз со стороны России Европа должна самостоятельно обеспечивать свою безопасность.

"Европа должна думать прежде всего о безопасности – как сохранить свою жизнь, историю и независимость", – подчеркнул он.

Украина, получившая статус кандидата на вступление в ЕС в 2022 году, рассматривает членство в блоке как ключевую гарантию безопасности. В то же время переговоры о вступлении, начатые в 2024 году, остаются сложными и длительными.

Напряженность между США и союзниками

Заявление прозвучало на фоне ухудшения отношений между Дональдом Трампом и союзниками по НАТО. Американский лидер ранее допускал возможность выхода США из альянса, называя его "бумажным тигром".

В то же время между Вашингтоном и европейскими партнерами растут разногласия, в частности из-за конфликтов на Ближнем Востоке и подходов к войне.

Премьер-министр Кир Стармер ранее неоднократно исключал возвращение страны в ЕС, однако заявлял о стремлении углубить экономическое сотрудничество с блоком. Официальной реакции Лондона на слова Зеленского пока нет.

