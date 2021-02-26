Эра под лозунгом "Америка превыше всего" закончилась, но "Европа прежде всего" остается.

Президент Джо Байден провозгласил о триумфальном возвращении США в трансатлантический альянс. "Америка снова здесь", - сказал американский лидер во время речи на Мюнхенской конференции по безопасности. Но лидеры Франции и Германии быстро дали понять, что за четыре года президентства Дональда Трампа отношения изменились.

Об этом пишет Wall Street Journal. Французский президент Эммануэль Макрон повторил свои призывы к "стратегической автономии" Европы, которая бы предполагала способность континента защищаться самостоятельно. Канцлер Германии Ангела Меркель прямо заявила, что интересы США и Европы не всегда будут совпадать. И многие усмотрели в этом намек на недавнее торговое соглашение между ЕС и Китаем, а также на желание Берлина достроить российский газопровод "Северный поток-2".

"США может и вернулись. Но они не могут ожидать, что займут свое старое место во главе", - говорится в статье.

Читайте такжеNew York Times: Байден хочет объединить силы США и Европы против России, но это будет не простоВ основе сдержанной реакции на речь Байдена лежит то, что European Council on Foreign Relations называет "массивным изменением" в европейском общественном мнении в отношении США. Опрос, который организация провела недавно, показал: "Большинство в ключевых странах ЕС теперь считают политическую систему США сломанной, Китай через десятилетия станет более могущественным, чем Америка, а европейцы не могут рассчитывать, что американцы их защитят". Эти убеждения стали причиной фундаментальных изменений в европейских политических приоритетах.

"Большое количество людей считает, что европейцам стоит инвестировать в собственную оборону, а также считают Берлин самым важным партнером вместо Вашингтона. Они хотят занимать более жесткую позицию в отношении США в экономических вопросах. И вместо того, чтобы поддержать Вашингтон, они хотят, чтобы их страны сохраняли нейтралитет в конфликтах между США и Россией или Китаем", - говорится в отчете по результатам опроса, проведенного в 11 странах.

В каждой из этих стран кроме Польши и Венгрии большинство опрошенных согласны с утверждением, что после избрания Дональда Трампа президентом в 2016 году американскому народу больше нельзя доверять. Особенно это утверждение популярно в Германии.

Десятилетиями европейцы верили, что американская политика колеблется в определенных пределах, которые гарантируют надежность США. Но победа Трампа уничтожила это убеждение. И президентство Байдена не восстановит его. Восстание против элит в обеих главных партиях США никуда не исчезнет. И популисты снова могут прийти к власти.

Читайте такжеWashington Post: Забудьте об оружии и нефти, вакцина от COVID-19 теперь дает политическую властьПроблема глубже, чем уничтожение политических границ. 61% европейцев убеждены, что политическая система США "сломана". Так считают 66% французов, 71% немцев и, что особенно впечатляет, 81% британцев. Также на фоне напряжения в отношениях между США и Россией после оккупации Крыма и российского вторжения в Украину 59% опрошенных признались, что хотели бы, чтобы их страны были нейтральными. Лишь 23% поддержали бы союз с Америкой в конфликте с Москвой. Даже среди поляков, которые наиболее негативно в Европе относятся к России, нейтралитет выбрали 45% опрошенных. 36% поддержали бы союз с Вашингтоном.

Wall Street Journal замечает, что никто не может предсказать, как эти взгляды европейцев изменятся в случае военной угрозы с востока. Возможно, если администрация Байдена стабилизирует американские политические институты, остановит пандемию и возобновит экономический рост, Европа пересмотрит свое отношение к трансатлантическому альянсу. Но пока что администрации Байдена нужно усвоить старую истину Гераклита: "Нельзя дважды зайти в одну и ту же реку".

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Перевод: Лесь Дымань