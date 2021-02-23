Выбирая между тем, чтобы разорвать связи с Берлином или республиканцами в парламенте, новая команда в Белом доме нанесла более мягкий удар по российскому газопроводу, чем все ожидали.

Столкнувшись с проблемой сомнительного газопровода "Северный поток-2", администрация Джо Байдена фактически "пропасовала". Она позволила строительству продолжаться, не введя жесткие санкции, которые бы разбили причастные компании.

В новом отчете, поданном на рассмотрение Конгресса, Госдепартамент признал российский корабль "Фортуна" и его владельца "КВТ-рус" нарушителями запретов по строительству "Северного потока-2". Поэтому их ждут новые санкции. Но в отчете не упоминаются другие российские суда, которые тоже участвуют в прокладке газопровода. Так же, в документе нет названий немецких или других европейских фирм, причастных к строительству российской ГТС, - пишет Foreign Policy. Отчет перечисляет 18 компаний, которые уже покинули проект или планируют это сделать из-за угрозы американских санкций.

Читайте такжеThe Economist: ЕС придется снять "розовые очки" и увидеть реальную РоссиюИздание пишет, что реакция администрации Байдена на "Северный поток-2", через который Россия хочет поставлять газ в Германию в обход Украины, - это первое испытание для новой администрации в США. Поскольку она пытается найти баланс, одновременно улучшив связи с Берлином и выступив против геополитической агрессии России в Европе. Также на кон поставлены отношения команды нового президента США с Конгрессом в вопросе внешней политики.

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс сказал, что администрация Байдена выступает против "Северного потока-2".

"Мы продолжаем оценивать субъекты, причастные к деятельности, за которую потенциально против них могут быть введены санкции. Мы четко дали понять, что компании рискуют, если участвуют в проекте "Северный поток-2". У нас такая же позиция, как и у предыдущей администрации. Это плохая сделка для Европы, которая противоречит европейским провозглашенным целям в сфере энергетики", - сказал он.

Но отчет, который Госдепартамент подал Конгрессу, быстро спровоцировал возмущение конгрессменов-республиканцев. Они обвинили администрацию Байдена в том, что она вручила Москве первую победу. Член Палаты представителей Майкл МакКол, представляющий Республиканскую партию в комитете по иностранным делам, назвал отчет "абсолютно неадекватным".

Читайте такжеThe Globalist: "Северный поток-2" уничтожит единство США и Европы, если Берлин не изменит свое поведениеПо его словам, он не соответствует намерениям обеих партий в Конгрессе остановить строительство "Северного потока-2". МаКол также напомнил, что корабль "Фортуна" и компания "КВТ-рус" уже и так под санкциями. Их ввела еще администрация Дональда Трампа. Члены Комитета Сената по иностранным делам выступили с аналогичной критикой.

"Этот отчет - подарок для России и ее усилий подорвать европейскую энергетическую безопасность, дестабилизировать Украину, распространить коррупцию и свое зловещее влияние по всей Европе", - сказал сенатор Джеймс Риш.

Сенатор от Демократической партии Джин Шахин - тоже заметный критик "Северного потока-2" и важный союзник администрации Байдена на Капитолийском холме. В заявлении она сказала, что ее подбадривает перспектива введения новых санкций. Однако, она хотела бы получить "брифинг от администрации Байдена относительно дополнительных шагов, которые могут быть сделаны для остановки угроз от завершения строительства "Северного потока-2"". Госдепартамент не дал комментарий по ситуации.

По мнению директора консалтинговой фирмы ClearView Energy Partners Кевина Бука, санкции против судна и компании, которые уже и так в "черном списке", посылает достаточно четкий сигнал, что Байдена "политически заставили действовать". И когда настал момент что-то делать, он выбрал наиболее скромный вариант. Другие эксперты считают, что "измены" нет. Администрация Байдена показала, что до сих пор оценивает возможности.

"Мне кажется, администрация оставляет за собой выбор для эскалации, но и не закрывает все двери", - сказал Дэниел Фрид, который был помощником Госсекретаря США во времена президентства Джорджа Буша-младшего.

Читайте такжеSüddeutsche Zeitung: Германии не стоило вообще браться за "Северный поток-2"По мнению Фрида, дипломатический опыт которого достигает 40 лет, Вашингтон сделал мягкий шаг, чтобы посмотреть, готова ли Германия "предложить серьезные идеи, чтобы сократить риски от "Северного потока-2" для стран Центральной и Восточной Европы". Некоторые эксперты ожидают, что отношение Берлина к российскому газопроводу изменится после парламентских выборов, которые пройдут в сентябре. Партия "Зеленых", которой прогнозируют большой электоральный успех, выступает против "Северного потока-2" по экологическим причинам.

Российская ГТС построена на более чем 90%. Администрация Трампа подписала несколько законов в 2019 и 2020 годах, которые были нацелены против компаний, участвующих в строительстве этого газопровода. Эти шаги задержали завершение работ. Без новых санкций и задержек "Северный поток-2" могут достроить через 6 месяцев или год. Некоторые эксперты убеждены, что, в конце концов, никакие санкции не остановят российскую "трубу".

"История российских экспортных трубопроводов говорит, что их всегда достраивают. Возможности остановить физическое сооружение инфраструктуры в другой стране без военного вторжения достаточно ограничены", - сказал Бук.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.

29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".

Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".

13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.

18 января 2021 года США предупредили союзников в Европе о намерении ввести санкции против российского корабля "Фортуна", который участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2".

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Перевод: Лесь Дымань