Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива: что известно

США провели о третьем раунде ударов по Ирану.

Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива пролива после атаки на одно из судов.

Как пишет Reuters, Корпус стражей исламской революции заявил, что судно попыталось пройти через пролив по несанкционированному маршруту, проигнорировав предупреждения. КСИР также заявил, что судно отключило свои системы и создавало опасность судоходству. В результате оно было поражено и остановлено.

После этого КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива до момента, пока США не прекратят вмешиваться в дела региона.

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Центральное командование США идентифицировало судно как контейнеровоз M/V GFS Galaxy под кипрским флагом, сообщив о значительных повреждениях машинного отделения и пропаже одного гражданского члена экипажа.

После этого Центральное командование заявило, что президент Дональд Трамп отдал приказ о новых ударах, направленных на снижение способности Ирана атаковать коммерческие суда. Иранские государственные СМИ сообщили о взрывах в нескольких районах вдоль южного побережья страны, включая энергетические и нефтехимические центры Бушер и Асалуйе. Также сообщалось о взрывах в портовых городах Бандар-Аббас и Бандар-э-Дайер, а также в районе Сирик недалеко от Ормузского пролива.

"Иран сделал плохой выбор", – написал в социальных сетях глава Пентагона Пит Хегсет. "Теперь они за это платят".

Высокопоставленные американские чиновники заявили, что Вашингтон требует от Тегерана публично заявить о прекращении атак на суда в проливе и о том, что движение будет открыто без платы за проход.Тегеран столкнется с последствиями, если не выполнит это публичное обещание, сообщили журналистам на условиях анонимности высокопоставленные чиновники администрации Трампа.

Эти события вызывают серьезные сомнения в возможности переговоров, направленных на достижение более прочного мирного соглашения. В последние дни риторика с обеих сторон накалялась, хотя обе стороны и заявляли, что для диалога еще есть место.

Ситуация в Иране

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи на церемонии прощания назвал месть за убийство своего отца Али Хаменеи "неизбежной".

Также СМИ писали, что Израиль поделился со США разведывательными данными, которые раскрывают новый план Ирана по убийству Трампа.

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