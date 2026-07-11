'Перемирие закончилось': Трамп сделал громкое заявление об Иране

В то же время Иран опроверг интерпретацию Трампа, подчеркнув, что не просил о переговорах с США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка и Иран договорились продолжить переговоры, несмотря на эскалацию военных действий на этой неделе, однако при этом он отметил, что перемирие, достигнутое между обеими сторонами в прошлом месяце, закончилось. Об этом пишет Reuters.

"Заявление Трампа прозвучало в день относительного затишья в конце недели, отмеченной возобновлением конфликта, когда три катарских и саудовских коммерческих танкера попали под обстрел, что вынудило США нанести удары по иранским объектам, а Иран - ответить ударами по американским военным объектам в странах Персидского залива", - отмечается в материале.

В то же время в пятницу не сообщалось ни о каких атаках, ведь региональные посредники пытались спасти дипломатические усилия, направленные на окончательное прекращение войны, начавшейся 28 февраля с американо-израильских ударов по Ирану.

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"Исламская Республика Иран попросила нас продолжить "переговоры". Мы согласились на это, но Соединенные Штаты четко дали им понять, что перемирие ЗАВЕРШИЛОСЬ!" - написал Трамп в своем посте на платформе Truth Social.

В свою очередь Иран опроверг интерпретацию Трампа, подчеркнув, что не просил о переговорах с США, а лишь согласился принять посредника из Катара.

Также источник Reuters сообщил, что в пятницу катарские переговорщики встречались с официальными лицами в Иране, чтобы снизить напряженность и обсудить ситуацию в Ормузском проливе.

В то же время Трамп заявил, что отдал приказ американским военным быть готовыми нанести удары по Ирану, если Тегеран совершит или попытается совершить покушение на президента.

"1000 ракет наведены на цель и готовы к запуску, направлены на Исламскую Республику Иран, а тысячи других немедленно последуют за ними, если иранское правительство воплотит в жизнь свою угрозу, озвученную во многих уголках мира, совершить или попытаться совершить покушение на действующего президента Соединенных Штатов Америки, в данном случае - на МЕНЯ! Приказы уже отданы, и американские вооруженные силы готовы, желают и способны в течение одного года, с возможностью продления, полностью уничтожить и разгромить все регионы Ирана - СЛАВА АЛЛАХУ", - подчеркнул американский лидер.

США и Иран - последние новости

Ранее Reuters писал, что удары США по Ирану пошатнули хрупкое перемирие. В частности, участники рынка опасаются, что хрупкое перемирие между сторонами рушится, а поставки нефти с Ближнего Востока могут вновь оказаться под угрозой.

"Хотя отмена лицензии принципиально не меняет динамику нефтяного рынка, это важно с точки зрения настроений. Она повышает риск разрыва временного соглашения между США и Ираном", - подчеркнули аналитики ING.

Также сообщалось, что США нанесли серию ударов по объектам в Иране. Удары США стали ответом на атаки Ирана против трёх коммерческих судов, проходивших через Ормузский пролив.

"Продемонстрированная Ираном агрессия не была ничем спровоцирована, представляла опасность и являлась явным нарушением режима прекращения огня", - сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

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