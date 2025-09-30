Трамп контактировал с разными людьми в попытках найти решение, которое поможет завершить войну РФ против Украины, заявил Келлог.

Соединенные Штаты Америки взаимодействуют с Беларусью для возможности иметь "каналы коммуникации" с российским диктатором Владимиром Путиным. Сделка между Вашингтоном и Минском касалась в первую очередь этого, а не освобождения политических заключенных режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Такое заявление сделал во время Варшавского форума по безопасности спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине – Кит Келлог. По его словам, все "знают, кем является президент Лукашенко, и понимают, что происходит в Беларуси". При этом он отметил, что Трамп контактировал с разными людьми в попытках найти решение, которое поможет завершить войну РФ против Украины.

"И мы хотим убедиться, что у нас есть несколько путей подхода, а не только один. И Лукашенко, мы знаем, много общается с президентом Путиным. Мы не уверены, что именно он говорит, но знаем, что он говорит с ним", – добавил Келлог.

Американский чиновник признал, что если правитель Беларуси освобождает одного политзаключенного, то вероятно, впоследствии "заберет еще двух".

Он добавил, что благодаря установлению подобных контактов в США могут убедиться, что те месседжи, которые Вашингтон адресует российскому диктатору Владимиру Путину, совпадают с тем, что он передает через другие каналы.

"Мне все равно, если это Кирилл Дмитриев (спецпредставитель Путина, – ред.). Мне безразлично, если это Ушаков (советник Путина, – ред). Мне без разницы, если это Лукашенко. Суть в том, чтобы убедиться, что эти сообщения доходят до адресата. Поэтому поймите, почему мы это делаем", – резюмировал Кит Келлог.

США и Беларусь

Напомним, в июне Кит Келлог посетил Беларусь и встретился с диктатором Александром Лукашенко. По данным СМИ, они говорили об отношениях между Минском и Вашингтоном, а также обсудили ситуацию в мире.

Тогда в Беларуси отпустили ряд политзаключенных, среди которых был и Сергей Тихановский. Он провел в неволе 5 лет.

Впоследствии постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков, который был на встрече Келлога и Лукашенко, заявил, что Минск хочет полностью нормализовать отношения с США.

