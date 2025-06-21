Белорусские СМИ отмечают, что стороны обсуждали митуацию в мире и белорусско-американские отношения.

Спецпредставитель США Кит Келлог приехал в Беларусь и встретился с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко. Об этом сообщило белорусское государственное информационное агентство Белта в субботу.

"В повестке переговоров Лукашенко и Келлога были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения", - собщает Белта.

На видео встречи, опубликованном БелТА, видно, как Лукашенко обнимает Келлога.

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"Кто его не знает? Он самый медийный человек в наши дни", - заявил лидер Беларуси.

Впоследствии уже во время переговоров Лукашенко отметил, что Келлог "наделал очень много шума в мире своим приездом", на что Келлог посмеялся.

В свою очередь Келлог поблагодарил за гостеприимство и встречу.

"Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми", - сказал он.

В ответ на это Лукашенко заявил Келлогу, что он будет в полной безопасности на территории Беларуси "и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас".

Визит Келлога в Беларусь - новости

Ранее на этой неделе источники Reuters сообщили о плане Келлога посетить Беларусь и встретиться с Лукашенко. Они сказали, что посланник рассматривает встречу как шаг, который может помочь начать мирные переговоры, направленные на прекращение войны России против Украины.

Однако бывший министр иностранных дел Украины и экс-посол в Великобритании Вадим Пристайко выразил сомнение, что Лукашенко может стать посредником в мирных переговорах Украины и РФ. По его словам, на это не согласится ни Киев, ни Москва.

А советник ОП Михаил Подоляк считает, что это может быть попыткой найти новый подход к Кремлю в стремлении США закончить войну в Украине,

Келлог — самый высокопоставленный чиновник США, посетивший Беларусь за последние годы.

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