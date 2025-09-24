Поставки состоялись во время учений "Запад-2025", однако, вероятно, они не связаны с маневрами.

Российская Федерация поставила в Беларусь крупную партию боеприпасов. Как пишет "Сообщество железнодорожников Беларуси", с 1-го по 17 сентября 2025 года в Беларусь было ввезено несколько эшелонов с боеприпасами из российских арсеналов Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ.

Отмечается, что грузы поступили на артиллерийские базы Министерства обороны Беларуси. Поставки происходили в период проведения совместных учений "Запад-2025", однако, по данным источников, они напрямую не связаны с маневрами.

"Первый военный эшелон отправился со станции Бутилицы (Горьковская железная дорога) на станцию Осиповичи-I (Могилевское отделение Белорусской железной дороги), в составе которого было 11 вагонов", - сказано в сообщении.

Видео дня

В составе эшелона был один вагон для проводников, пять - со взрывчаткой, а также - пять полувагонов прикрытия - пустые, которые используются для прикрытия груза или установления контрольной рамы при переправке негабаритных грузов. Общий вес груза оценивается в 275-300 тонн. Его получателем выступила 1405-я артиллерийская база боеприпасов (в/ч № 42707) в Осиповичах.

Второй эшелон отправился со станции Куженкино (Октябрьская железная дорога) и прибыл на станцию Центролит (Гомельская область Беларуси). В составе было 20 вагонов, из них: 1 служебный (для проводников), 14 крытых со взрывчатыми материалами, а также 5 полувагонов, предположительно с контейнерами ракетного вооружения. Вес этой поставки составлял около 1 000-1 070 тонн. Получателем значился 1393-й артиллерийский склад боеприпасов (в/ч № 52208).

Детали перевозки

Оба эшелона пересекли границу через межгосударственные переходы: Красное (РФ) - Осиновка (РБ), Завережье (РФ) - Езерище (РБ).

Отправителями выступили 2161 Центральная база (в/ч 96570) и 93-й арсенал ГРАУ МО РФ (в/ч 55443-ТД).

По предварительным данным, в ближайшее время ожидаются новые поставки боеприпасов на белорусские артбазы.

Учения "Запад-2025"

Напомним, учения "Запад-2025", которые провели РФ и Беларусь, продолжались до 16 сентября. По данным Минобороны Литвы, в них участвовали около 30 тысяч российских и белорусских военных. В рамках учений прошли операции на территории Беларуси, Калининграда, арктического региона и западного округа РФ. Стартовали "Запад-2025" 12 сентября в Беларуси. Это произошло на фоне вторжения десятков беспилотников в воздушное пространство Польши.

Reuters писал, что офицеры США неожиданно приехали в Беларусь посетить учения "Запад-2025". Таким образом, присутствие американских офицеров является последним признаком потепления отношений между Вашингтоном и Минском.